Il debutto ufficiale avverrà sabato 10 sul parquet di Taranto per la sfida d'apertura della Supercoppa. Giovedì, però, sarà già tempo di verifiche - specie inerenti la condizione fisica complessiva del gruppo - per l'Adriatica Industriale Corato.La formazione guidata daaffronterà Ruvo nell'amichevole a porte aperte in programma sulle tavole del palasport ruvese di viale Colombo. Gli avversari non potranno contare su Edoardo Fontana, che purtroppo si è infortunato abbastanza seriamente nel corso del secondo giorno di lavoro. Il test, per la compagine neroverde, sarà senza dubbio utile e fornirà delle indicazioni di massima sull'assetto tattico chee compagni adotteranno nell'affacciarsi alla stagione 2022-23.La società coratina ha intanto ufficializzato la conferma di coachnel ruolo di responsabile del settore giovanile. Un altro prezioso tassello si aggiunge al composito mosaico dell'attività agonistica svolta dal club.