Imprenditori ed amministrazione fanno quadrato: il Corato giocherà in Eccellenza

La USD Corato calcio 1946 annuncia con orgoglio che ci sarà anche nel prossimo campionato di Eccellenza Pugliese, dopo aver superato giorni di tensione e incertezza.La volontà di preservare e promuovere il calcio nella nostra comunità ha prevalso sulle difficoltà, dimostrando un forte senso di appartenenza e determinazione.Inizialmente, desideriamo esprimere la nostra profonda gratitudine all'amministrazione comunale di Corato per il ruolo essenziale svolto come mediatore tra dirigenza e imprenditori locali. Grazie al loro impegno, è stato possibile trovare soluzioni e superare gli ostacoli che minacciavano l'esistenza stessa del nostro titolo.Un ringraziamento speciale va ad Enzo Mastrodonato, un uomo di sport, oltre che un grande uomo d'azienda che ha ascoltato attentamente e d'istinto accettato di contribuire al progetto di salvataggio; la sua presenza è un segno tangibile della fiducia e dell'interesse che Corato Calcio suscita tra gli imprenditori che credono nel sociale.Non solo Enzo Mastrodonato, ma anche altri nuovi dirigenti entreranno a far parte del nostro team, portando competenze e risorse che ci permetteranno di rafforzare la struttura societaria per affrontare il prossimo campionato. Nei prossimi giorni, presenteremo ufficialmente la dirigenza tutta che contribuirà a guidare il Corato Calcio verso un futuro sostenibile.Guardiamo avanti con fiducia, consapevoli delle sfide che ci attendono determinati a consolidare la nostra presenza nel calcio pugliese.Continueremo a lavorare instancabilmente per promuovere lo sport, far crescere giovani talenti e creare un ambiente calcistico sano ed entusiasmante per tutti.E per finire, vogliamo ringraziare i tifosi e i gruppi ultras organizzati, per il gran rumore che hanno creato in questi ultimi giorni, il loro attaccamento è encomiabile, e questa è stata la molla che ci ha spinto a voler trovare la soluzione, a voler guardare oltre, consapevoli di non essere soli e di avere al nostro fianco comunque chi ci sosterrà anche difronte a qualsiasi difficolta.Forza Corato, sempre!