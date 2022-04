Movimento in entrata per l'Adriatica Industriale Corato a pochi giorni dalla prima gara delle semifinali playoff per la promozione in B. Il club neroverde del presidente Antonio Marulli ha ingaggiato il playmaker, classe 1985, mesagnese di nascita e quasi coetaneo, oltre che concittadino, di Mauro Stella. Un'addizione di spessore sotto il profilo dell'esperienza per il team di coach Marco Verile.Crovace ha giocato a Casalpusterlengo (con Danilo Gallinari e Pietro Aradori compagni di squadra nelle giovanili), quindi a Melfi, Martina Franca, Soreina, Messina, Ostuni, Ceglie e infine Mesagne, dove ha appena centrato la salvezza in tre incotnri nella serie dei playout con la Juve Trani. «Ho subito accettato. Sono onorato, a 37 anni di essere stato contattato da una società così prestigiosa e ambiziosa» ha commentato. «La stagione con Mesagne è stata complessa sotto molti aspetti, tanti infortuni, tanti incidenti di percorso non ci hanno fatto rendere al meglio ma alla fine abbiamo chiuso degnamente l'annata. Sono felicissimo di aiutare Corato a cercare la B perché è piazza merita il meglio».Il rapporto con Stella è senza dubbio una delle leve che ha consentito l'innesto in corsa: «Mauro è il mio migliore amico, grande giocatore e uomo. Quando lo sostituirò cercherò di non farlo rimpiangere con la mia intensità. Per quanto riguarda l'ambiente neroverde, io l'ho sempre trovato stimolante, per un giocatore sanguigno come me sarà bellissimo avere questo pubblico alle spalle. Ho sempre giocato da avversario contro Corato, ma da sempre ne ammiro il blasone e il calore. Ringrazio società e coach per la fiducia che cercherò di ripagare sul campo, sono carichissimo per questo finale di stagione». Il club coratino ha ringraziato la dirigenza della New Virtus Mesagne per la disponibilità mostrata. Crovace sarà in campo sabato sera per gara1 delle semifinali contro l'Adria Bari.