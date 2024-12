La Nuova Matteotti Corato chiude l'anno con un ko: esordio amaro per coach Ambrico, sorride Molfetta

L'ultima partita casalinga dell'anno solare 2024 si chiude con una sconfitta per la Nuova Matteotti Corato che, nell'esordio di coach Gianpaolo Ambrico sulla panchina biancoblu, perde contro la Pallacanestro Clean Up Molfetta con il risultato di 70-81, match valido per l'undicesima giornata del campionato di Serie C Interregionale.Per il suo primo starting five stagionale, coach Ambrico si affida a Postigo Lopez, Spina Diana, Obiekwe Sam, Gaye e Cicivè. Dall'altra parte coach Gesmundo schiera dal primo minuto Scarpone, Delmas, Chiriatti, Mezzina e Infante.I primi due punti del nuovo corso Ambrico portano la firma di Obiekwe Sam che ristabilisce la parità dopo il canestro realizzato, in avvio di partita, da Delmas (2-2). Infante si iscrive al match facendo valere tutto il suo strapotere fisico sotto le plance (8-11), ma la NMC risponde prontamente con due bombe consecutive di Gaye e Postigo Lopez e trova il primo vantaggio della gara (14-13). Al canestro di Suraci replica ancora una volta Gaye: si va al primo mini-riposo sul 18-15.Avvio veemente di secondo quarto per Molfetta che mette il piede sull'acceleratore e, grazie a tre triple di fila messe a referto da Delmas e Mezzina, prova la prima mini-fuga della partita (19-24). Spina Diana prova a dare la scossa per la NMC (22-24), ma i biancorossi non si scompongono e mettono a referto due canestri consecutivi con Sasso e Chiriatti (22-28). A questo punto della gara, Obiekwe Sam decide di indossare il mantello di Super Man e diventa il protagonista assoluto del secondo quarto: il parziale di 10-0 confezionato dai padroni di casa porta la firma del nativo di Madrid che regala il sorpasso ai suoi (34-30). Molfetta ristabilisce la parità a quota 36 grazie a Suraci e Infante, prima del tiro libero di Postigo Lopez che manda le squadre agli spogliatoi sul 37-36.Il terzo quarto si apre con un festival delle triple: da un lato, Spina Diana e Postigo Lopez infiammano il PalaLosito, dall'altro Chiriatti tiene Molfetta in linea di galleggiamento (43-39). Molfetta è una squadra molto esperta che non si scompone nei momenti di difficoltà e, trascinata da Infante e Delmas (33 punti in due), piazza un break mortifero di 12-2 con cui si riporta avanti nel risultato (45-51). Gaye accorcia le distanze portando la NMC sul -4 (47-51), ma Chiriatti rispedisce al mittente i tentativi di rimonta con la tripla che vale il +7 Molfetta al termine del terzo quarto (47-54).Spina Diana e Gaye provano a dare qualche speranza ai biancoblu (54-59), ma tutto è vanificata dagli ospiti che, complice anche qualche errore di troppo al tiro da parte della NMC, ne approfitta e confeziona un break di 9-1 che regala la doppia cifra di vantaggio a Molfetta e, di fatto, risulterà decisivo nell'economia del match (55-68). La NMC non riesce a recuperare lo svantaggio e i minuti passano inesorabilmente fino alla sirena finale del PalaLosito che sancisce il definitivo 70-81 per la Pallacanestro Clean Up Molfetta.NMC: Cicivè 12, Obiekwe Sam 21, D'Imperio, Gaye 11, Granieri, Guadagno n.e., Rutigliano n.e., Martinelli, Spina Diana 12, Postigo Lopez 14, Di Girolamo n.e., Savino. Coach: AmbricoMOLFETTA: Suraci 6, Scarpone 14, Delmas 16, Chiriatti 12, Sasso 3, Didonna 2, Patimo n.e., Korasteljov n.e., Mongelli, Infante 17, Sciangalepore n.e., Mezzina 11. Coach: GesmundoParziali: 18-15; 37-36; 47-54; 70-81Arbitri: Spano di Sannicandro di Bari e Conte di San Pietro VernoticoUsciti per 5 falli: Spina Diana, Delmas