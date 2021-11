Nuova Matteotti stecca la prima in C Gold

I ragazzi di coach Dimitri Patella si arrendono 95-72 al Molfetta che, con due ottimi ultimi quarti fa sua l'intera posta in palio.Coach Patella schiera per il suo primo starting five stagionale C.Gatta, Oluic, Cicive, capitan Aldo Gatta ed il nuovo acquisto Ianuale e deve rinunciare a De Angelis.Avvio di gara con il primo vantaggio molfettese subito ribaltato dalla tripla di Aldo Gatta, che segna così i primi punti ufficiali della NMC. Molfetta però non sta a guardare e piazza il primo break di 9-0 con il neo acquisto Buljan sugli scudi (11-3). Corato reagisce e rimonta nonostante conceda parecchi rimbalzi offensivi ai locali. grazie a Ianuale, Oluic e Cicive i coratini su portano sul 15 pari. Nel finale di quarto Molfetta riesce a chiudere mettendo la testa avanti sul 24-22 al 10'.Secondo quarto che parte con i primi 5 minuti equilibrati con le due squadre che rispondono colpo su colpo e Corato che resta in scia agli avversari sino al 29-27. Poi Molfetta trova il 13-0 che spacca la partita e di fatto la decide in favore dei locali. Corato, infatti, non riesce più ad accorciare le distanze e chiude sotto 45-32 all'intervallo. Al rientro in campo purtroppo il copione non cambia. Molfetta riparte con un altro 9-0 e successivamente trova 5 triple di fila che dilatano il vantaggio fino al 72-43 di fine tempo. Ultimo parziale valido solo per le statistiche. Corato ha il merito di non mollare e riduce il distacco, vince l'ultimo parziale e schiera tutti i suoi ragazzi del vivaio nel finale che lottano senza mai arrendersi.Finisce 95-72 una gara da archiviare in fretta aspettando il debutto al PalaLosito nel prossimo turno.