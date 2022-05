Parte la finale più attesa, Corato sul parquet della Virtus Molfetta

Virtus Molfetta-Basket Corato è una classica della pallacanestro pugliese: sfide memorabili hanno caratterizzato la storia ed il blasone dei due club, accomunati da storie e protagonisti in un intreccio quasi infinito. Domenica primo maggio, però, comincerà la battaglia finale per determinare quale delle due società potrà fregiarsi del diritto di rientrare nel panorama cestistico nazionale.La promossa dalla C Gold di Puglia verrà fuori dalla serie più attesa e pronosticata. Neroverdi e biancazzurri non hanno deluso le aspettative, pur faticando il giusto per conquistare il pass per lo scenario conclusivo, al meglio delle cinque partite. Nessuno immagina una soluzione rapida: il 3-0 è opzione decisamente scartata. Non sono pochi a sostenere che l'equilibrio sarà tale da condurre le squadre al match decisivo.La squadra coratina, affidata al tecnico, è cresciuta nel corso della stagione trovando una quadratura tra il talento dei due stranieri (Ouandie e Lutterman) e la consumata esperienza di un cast italiano che farebbe bene in B: Stella, Idiaru, Chiriatti e Tomasello sono pronti alla battaglia. I recenti inserimenti di Crovace e Brunetti hanno aggiunto sostanza e scaltrezza al roster neroverde.Quanto al collettivo molfettese di coach, la tentazione di ritenere imprescindibile il fuoriclasse Buljan è forte ma lo scudiero Delic ha più volte dimostrato di poter divenire un fattore sui due lati del campo. La pattuglia italiana è forse meno esperta ma potrebbe apparire un pizzico più fresca: Liso, Biasich, Formica, Calisi e Feruglio dovranno fornire un supporto considerevole.I precedenti stagionali sono il vero "cacio sui maccheroni", perché il fattore campo è saltato in entrambe le circostanze. Fare calcoli è davvero impossibile. Palla a due alle 19:30. Le società hanno concordato un'identica politica di prezzi per le rispettive partite casalinghe: biglietti in vendita a 8 euro con ridotto al prezzo di 4 euro riservato ad under 15 e over 80.