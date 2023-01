Polis Volley Corato, campionato al giro di boa: parola a Federica Fumarola

Con il match casalingo contro la vice-capolista Monopoli, è andato in archivio il girone d'andata del campionato di Serie C di volley femminile, massima espressione regionale. Nonostante la sconfitta per 1-3, il team di coach Annagrazia Matera ha messo in seria difficoltà le quotatissime ospiti, mostrando una pallavolo convincente e lasciando ben sperare per il girone di ritorno.Con il vice-capitano Federica Fumarola abbiamo tracciato un bilancio di queste prime 13 partite, in cui le neroverdi hanno collezionato 4 vittorie e 9 sconfitte.«Il girone di andata è stato molto equilibrato, Altamura e Monopoli giocano un campionato a parte e puntano alla vittoria del campionato, tutte le altre squadre sono alla pari. Il livello del campionato è molto alto e puoi concederti pochi errori. In alcuni match non siamo riusciti ad esprimere al meglio il nostro gioco, raccogliendo meno di quanto avremmo dovuto. Nel girone di ritorno dobbiamo portarci a casa qualche vittoria in più».«Per quanto riguarda la mia stagione io cerco di dare sempre il massimo, arricchendomi e migliorandomi senza pormi mai dei limiti. Spero di continuare a fare bene sia per me che per la squadra».«Rispetto all anno scorso siamo cresciute tanto, sia a livello tecnico che umano. La società ha inserito importantissimi volti nuovi come Marialaura Guerra, Ida Gabriele, Erica Minafra, Eleonora De Palma e altre atlete giovanissime ma molto preparate. Siamo un bel gruppo unito, che cerca di aiutarsi sempre, soprattutto nei momenti di difficoltà senza mai scoraggiarci. Rispetto alla scorsa stagione poi il livello del torneo si è alzato tantissimo».«Secondo me questa squadra con il lavoro, la costanza e la determinazione giusta, può fare tanto. Dobbiamo credere di più in noi stesse e nel nostro potenziale e poi potremmo toglierci parecchie soddisfazioni».Tredici partite sono tantissime, tutto può ancora succedere. La Polis tenterà la risalita in classifica sin dal prossimo match, (dopo la settimana di pausa dedicata alla Coppa Italia) quando le neroverdi affronteranno Turi.