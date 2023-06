Polis Volley Corato, il meritato riposo dopo la salvezza: le interviste ai protagonisti

Sono passate ormai più di due settimane dalla vittoria per 3-0 della Polis Volley Corato in quel di Monteroni, che ha consentito alle neroverdi di mantenere ancora una volta la categoria.Il progetto della Polis del Patron Marulli e del vicepresidente Gianni Berardi ormai è chiaro: puntare sulle giovani promesse della pallavolo made in Corato, con un occhio di riguardo sempre attento al settore giovanile e qualche innesto d'esperienza per velocizzare il processo di crescita delle giovani atlete.Crescere dunque, ma anche divertirsi, in un campionato che anno dopo anno diventa sempre più competitivo, una sorta di "B3" per le tante giocatrici che scendono dalla B o dalle straniere di altra categoria che rafforzano i roster per raggiungere i tornei nazionali.In questa panoramica di fine stagione abbiamo ascoltato tre protagonisti della stagione neroverde: l'head coach Annagrazia Matera, il vicepresidente Gianni Berardi e il capitano e libero della squadra Alessia Berardi.Annagrazia Matera: «Questa nostra salvezza è per noi una promozione. La nostra politica è basata sui giovani, possibilmente della nostra città e ancora una volta i nostri sacrifici quotidiani hanno premiato. Le ragazze sono cresciute tantissimo dal punto di vista tecnico tattico e questo vale molto più di una Serie A.Abbiamo inserito nel roster una ragazza di 15 anni passando dalle giovanili alla C, Simona Carenza al primo anno di C è diventata centrale titolare. Abbiamo recuperato Berardi e Guerra, ferme per motivi diversi nelle ultime stagioni. E poi i pilastri, i punti fermi come Fumarola, Mastandrea, De Palma, Musto, giocatrici che hanno il neroverde cucito addosso. Fantastico è stato l'apporto di Ida Gabriele, che tra una laurea ed un matrimonio da organizzare, è stato un valore aggiunto. Senza dimenticare le tante giovanissime che, in allenamento e in partita ci hanno aiutato tantissimo. A Corato il lavoro paga sempre, non siamo una società di passaggio. Abbiamo vissuto un campionato complicato, tante squadre erano pronte per il salto in B2, ma queste difficoltà ci hanno forgiato, permettendoci di superare abbastanza agevolmente il play-out contro Monteroni.Ora ci prendiamo questa breve pausa, ma siamo pronti già per una nuova stagione, attendendo eventuali modifiche al campionato da parte della Federazione. Siamo pronti per un'altra grande stagione!»Gianni Berardi: «È stata una bellissima esperienza, ci divertiamo con le nostre giovani atlete, continueremo nel nostro percorso, sperando di integrare al più presto molte giocatrici dal settore giovanile. Ringrazio ragazze, coach e preparatore atletico, è stata una grande emozione conquistare così questa salvezza, come dimostrano le lacrime di gioia che le nostre giocatrici hanno versato a fine gara, dopo la salvezza conquistata».Alessia Berardi: «Non è stato un campionato semplice, tante squadre puntavano ai play-off. Noi abbiamo disputato un buon torneo, nonostante la giovanissima età media e la poca esperienza nel massimo campionato Regionale per molte di noi. Ritengo però che questa salvezza, conquistata con le nostre forze, con il sudore della nostra fronte, sia il premio più bello».Ora dunque per il gruppo neroverde è tempo di vacanze, ma siamo certi che i lavori in corso per la stagione 23/24 sono già cominciati sotto traccia, con l'obiettivo di alzare ancor di più l'asticella.