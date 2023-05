Polis Volley Corato, grande passo verso la salvezza: Monteroni battuta 3-0

Polis Volley Corato conquista gara 1 dei play-out tra le mura amiche e compie un importante passo per conservare il posto in Premier League Pugliese. Il 3-0 maturato al Tensostatico di Via Don Albertario (25-17, 25-14, 25-11) in meno di un'ora e mezza, fotografa alla perfezione la supremazia di Guerra e compagne, che nel momento della stagione più importante, hanno sfoderato forse la miglior prestazione dell'anno.Ad onor del vero le ragazze di coach Matera già da un paio di mesi stavano inanellando belle prestazioni, condite anche da qualche vittoria importante, ma chiaramente quella di ieri ha un sapore particolare, quasi decisivo.Al termine del match, coach Matera non nasconde la soddisfazione: «Abbiamo giocato in maniera impeccabile. Prima del match c'era un po' di paura tra le mie atlete, ma sono state bravissime a trasformarle in adrenalina una volta scese negli ottantuno metri quadri. Nel corso dei tre set abbiamo avuto pochissime sbavature, siamo state efficaci in battuta, mettendo in campo una pallavolo ordinata ed organizzata. Voglio ringraziare tutte le mie atlete, sono state straordinarie e hanno giocato tutte benissimo. Un ringraziamento particolare vorrei farlo ad Antonella Mastandrea, tornata da Roma appositamente per disputare questa gara, la sua presenza in campo si è fatta notare e il suo apporto è stato decisivo, così come quello di tutte le ragazze».Adesso qualche giorno per ricaricare le pile, poi sabato prossimo a Monteroni primo match point per le neroverdi. Una vittoria vorrebbe dire salvezza.