Polis Volley Corato, parole d'ordine "continuità" e "gioventù"

Ben nove elementi della rosa 2022/2023 sono stati rinconfermati per il prossimo campionato di C

Continua il progetto targato Polis Volley Corato, che punta sulla linea verde anche nella stagione 2023-2024. Continuità è la parola d'ordine per la truppa guidata ancora una volta da coach Annagrazia Matera, con ben 9 elementi confermati.La spina dorsale del roster resta sostanzialmente quello dell'anno scorso, con tre coratine, il capitano Alessia Berardi, la palleggiatrice Rosa Musto e la banda Federica Fumarola, e una coratina d'adozione, la terlizzese Eleonora De Palma.Assieme a loro, la linea verde che tanto ha fatto bene nella stagione 2022-2023, conclusasi con la salvezza. Le centrali Simona Carenza ed Ilaria Scaringella, l'opposto Martina De Palma, il libero Natalia Lamanna e la palleggiatrice Carmela Fuzio, che daranno quantità e qualità ad una squadra che verrà completata nelle prossime settimane, ma che presenta ai nastri di partenza una buona base per fare bene anche in questa serie C.