Polis Volley Corato, squadra femminile e maschile mantengono la categoria

Le ragazze di coach Matera, già certe della permanenza in Serie C, espugnano Sammichele con il punteggio di 2-3 (17-25, 25-9, 25-18, 13-25, 11-25) e conquistano il primo posto della poule retrocessione, grazie alla contemporanea sconfitta della Lavinia Group Volley Trani. Con le neroverdi si salvano anche le tranesi e la Maxima Volley Sammichele. Grande gioia per il team coratino, che conserva per il quinto anno di fila la massima competizione regionale. Dopo una regular season di alto livello, nonostante i tanti infortuni, Musto e compagne hanno disputato una fase playout praticamente impeccabile, vincendo ben otto partite su dieci.

La soddisfazione di coach Annagrazia Matera: «Il nostro campionato l'abbiamo vinto. Il sesto posto in regular season, in ogni campionato sarebbe valso la salvezza diretta o addirittura i play-off, invece con questo regolamento abbiamo disputato i playout. Abbiamo per l'ennesima volta affrontato un campionato cercando di valorizzare i nostri talenti e, i vari infortuni, quello di Rosa Musto su tutti, senza cambi di spessore, ci ha impedito di sognare i play-off. Abbiamo ampiamente rispettato gli obiettivi stagionali, dominando la seconda fase e chiudendo al primo posto il girone salvezza. Un plauso in particolare vorrei farlo alle giovanissime Carenza e De Palma, che hanno superato i loro limiti, nonostante la loro mancanza di esperienza dovuta alla giovane età».

La squadra maschile, guidata dal duo Passero-Doria, trionfa anche nel secondo "faccia a faccia" con la SSD Materdomini Volley. La squadra neroverde conquista così la salvezza tra le mura avversarie con un netto 0-3. Il team neroverde, composto quasi totalmente da prodotti del settore giovanile, è riuscito ad affermarsi nell'ostico campionato di serie D, nonostante la poca esperienza.

Così il coach Gianni Doria: «L'obiettivo stagionale è stato pienamente raggiunto con la salvezza sul parquet di Castellana grotte ripagando la fiducia della società nei confronti della squadra. La stagione può ritenersi pienamente positiva se pensiamo che la nostra squadra si affacciava alla serie D dopo aver l'anno scorso affrontato il campionato di serie inferiore, ciò che dà maggior lustro al risultato ottenuto è dato dal fatto che il gruppo è formato per la quasi totalità da giocatori coratini e per di più di età inferiore ai 19 anni se non per 3 giocatori comunque ventenni. Nonostante le tante defezioni , per vari motivi, i ragazzi hanno saputo far quadrato e portato a termine l'obiettivo stagionale».

Raggiante per il doppio obiettivo centrato anche il Presidente della Polis Volley Corato Antonio Marulli: «Questa doppia salvezza non è altro che il coronamento di un percorso iniziato parecchi anni fa. La decisione di valorizzare talenti del nostro territorio ci sta premiando anno dopo anno. Se in Serie C femminile siamo ormai una realtà consolidata e in crescita costante, in D maschile siamo una vera sorpresa. Salvarsi con un gruppo così giovane, formato tutto da ragazzi del territorio, mi inorgoglisce oltremodo. Ora una piccola vacanza, poi programmeremo la prossima stagione, senza snaturare la nostra mentalità votata ai giovani e al territorio».

Si chiude con una doppia vittoria la stagione della pallavolo made in Corato: la Polis Volley Corato infatti, nei rispettivi campionati maschile e femminile, si impongono nell'ultima giornata di regular season, riuscendo a mantenere la categoria.