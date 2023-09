Polis Volley Corato, ecco il girone di Serie C!

La FIPAV Puglia ha diramato i calendari per il campionato di Serie C Femminile 2023/2024: le neroverdi allenate da coach Annagrazia Matera figureranno nel girone A ed esordiranno il 14 ottobre, con il calendario ancora da diramare.Queste le squadre che faranno compagnia alle neroverdi in un campionato che si preannuncia spettacolare: Nelly Volley Barletta, Citymoda Amatori Bari, Asd Zest Terlizzi, Dinamo Cab Molfetta, Asd Asem Volley Bari, Pm Gruppo Macchia Potenza, Lavinia Group Volley Trani, Don Milani Volley Asd e Volley's Eagles G. Ungaretti.