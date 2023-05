Polis Volley Corato, Monteroni per mantenere la categoria: le interviste a Carenza e Lamanna

Polis Volley Corato, siamo alla resa dei conti. Dopo la convincente vittoria in gara 1 tra le mura amiche (un 3-0 netto e senza appello), il collettivo delle coach Matera e Balducci tenterà di chiudere la serie in quel di Monteroni, senza portare la contesa ad un'eventuale gara 3 a Corato.Le neroverdi, rinfrancate dalla bella vittoria, si sono allenate con una buona continuità nell'arco della settimana, arrivando all'appuntamento più importante della stagione nel migliore dei modi.Nell'immediato pre-partita abbiamo intervistato due giovani protagoniste di questa stagione: la centrale Simona Carenza e il libero Natalia Lamanna.: «Sicuramente nel pre-gara c'era un po' di tensione, perché sapevamo dell'importanza dell'appuntamento. Dopo i primi scambi però ci siamo sciolte e abbiamo espresso un'ottima pallavolo, portando a casa il risultato».: «Dopo la bella prestazione di gara 1 ci sono tante buone sensazioni anche per il ritorno, ma non ci illudiamo. Sappiamo che sarà difficile vincere in Salento, dobbiamo essere brave a resettare e ripartire da 0-0. Non sarà semplice, ma siamo carichissime».: «Questa per me è stata la stagione della maturazione. Ho giocato spesso in sestetto e per me è stato importantissimo. In allenamento si impara tanto, ma in campo, durante le partite, cresci molto velocemente. Sono orgogliosa di aver rappresentato la mia città e ringrazio coach e staff per la fiducia».: «Questo é stato il primo anno con "la maglia diversa" (da libero, ndr.). Inizialmente avevo un po' di timore nell'affrontare questo nuovo ruolo, ma grazie alla fiducia di coach Matera e dello staff sono cresciuta molto e ho rinforzato alcuni fondamenti tattici in cui ero più carente. È stato bello affrontare la stagione in questo nuovo ruolo».