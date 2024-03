Polis Volley Corato, domani ultimo match della stagione regolare: intervista a coach Matera

Polis Volley Corato, è tempo di bilanci: domani sera alle 18:30 le neroverdi affronteranno in casa Volley Eagles (18:30, Tenso Comunale), per l'ultimo atto della regular season. Una stagione regolare che Fumarola e compagne chiuderanno con ogni probabilità al sesto posto, con il record parziale di 7-10.Un risultato in linea con le aspettative, ma che non basta per evitare i playout, a causa delle norme della federazione che prevedono i play out per il 60% delle squadre partecipanti al torneo.Alla vigilia dell'ultimo match, abbiamo intervistato la coach Annagrazia Matera, che ci ha raccontato il bilancio della stagione e le prospettive per la seconda fase.Coach, come valuta la stagione fin qui disputata dalla sua squadra?«Penso che abbiamo fatto una stagione dignitosa, considerando che siamo una squadra giovane e che abbiamo affrontato un campionato molto equilibrato e competitivo. Abbiamo avuto dei momenti alti e bassi, ma nel complesso abbiamo sempre cercato di dare il massimo e di esprimere il nostro gioco. Siamo soddisfatte del sesto posto, anche se ci dispiace dover giocare i playout, che sono sempre una lotteria».Quali sono state le difficoltà maggiori che avete incontrato nel corso della stagione?«La difficoltà maggiore è stata sicuramente quella di gestire gli infortuni, che ci hanno colpito in modo pesante nella seconda parte di stagione. Abbiamo perso alcune giocatrici importanti, che hanno compromesso il nostro cammino. Questo ci ha costretto a cambiare spesso formazione e a far giocare delle ragazze fuori ruolo. Mi dispiace per l'ultimo match disputato, abbiamo avuto un calo evidente e abbiamo pagato con la sconfitta».Come si prepara alla seconda fase, che inizierà domenica prossima?«Siamo pronte per affrontare i playout con determinazione e fiducia. Sappiamo che sarà dura, ma abbiamo le carte in regola per salvarci. La partita di oggi è fondamentale per tentare di classificarci come migliori seste del torneo, e quindi avere un vantaggio negli scontri successivi. Vogliamo vincere e fare bene, per dimostrare il nostro valore e il nostro orgoglio».