Polis Volley Corato, girone d'andata da incorniciare: l'intervista a coach Matera

Giro di boa per il campionato di Serie C femminile: nel girone A ben sta figurando la Polis Volley Corato, che nella serata di ieri ha centrato la quinta vittoria di fila, balzando al quinto posto a quota quindici punti in classifica.L'affermazione in casa delle Eagles Bari è arrivata con una schiacciante supremazia nei primi due set, chiusi a 15 e a 18, e una gestione notevole sul ritorno delle avversarie, fino al 23-25 che ha sancito lo 0-3.Soddisfatta coach Matera, che traccia un bilancio di questa prima parte di stagione: «Il bilancio di questo girone d'andata è positivo, oggi siamo quinte, abbiamo superato il Trani e ora siamo dietro il poker di testa. Abbiamo avuto il calendario più difficile di tutte le squadre, infatti abbiamo trovato le prime quattro in classifica nelle prime quattro giornate, con tutte le giocatrici al top. Abbiamo giocato un girone d'andata in crescendo, tanti errori arbitrali ci hanno tarpato le ali, abbiamo perso anche tanti set con punteggi altissimi contro squadre blasonate. L'unica partita che abbiamo steccato è stata quella di Molfetta, dove non siamo mai scese in campo, ma con le nostre concorrenti abbiamo sempre vinto».Sul futuro imminente invece, la Matera risponde così: «La prospettiva è quella di migliorarci, magari strappando qualche punto a chi ci precede in classifica. Innanzitutto però bisognerà confermare la qualità di gioco di questo girone d'andata. I miglioramenti sono sotto gli occhi di tutti, siamo solide in difesa, abbiamo trovato varie soluzioni in attacco e siamo lucide nei momenti decisivi. Dobbiamo cercare infine di non perdere la costanza che abbiamo in questo momento, cercando di allungare la striscia positiva».Adesso le neroverdi sono attese da quattro partite durissime contro le prime quattro della classe, a partire da sabato, in casa dell'ASEM Bari, ma davvero questo gruppo, mai come quest'anno può andar lontano.Il regolamento del torneo di quest'anno impone di fare più punti possibili, al netto della posizione in classifica. Le trenta squadre (dieci per girone) verranno unite in un'unica maxi classifica: le prime 12 disputeranno i play-off (per 2 posti in B2), le altre lotteranno per restare in C. In questo momento la Polis è 13sima in questa classifica unica, dunque il destino è nelle mani delle neroverdi in questo girone di ritorno.