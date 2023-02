Polis Volley Corato, il cuore non basta: Acquaviva si impone 3-1

Impresa sfiorata. Nella sedicesima giornata di Serie C femminile di pallavolo, la Polis Volley Corato accarezza il sogno del colpo esterno, ma cede in rimonta 3-1 (22-25, 25-21, 25-21, 25-19) alla forte Acquaviva.Grande prova delle ragazze di coach Matera che vincono il primo set con personalità, sfiorano lo 0-2, poi cedono alla maggiore esperienza delle avversarie.In un campionato davvero duro come quello della Serie C 2022/2023, che per valori in campo è praticamente una B3, con tante giocatrici esperte scese di categoria, non è per nulla facile fare punti, specie su campi difficili come quello di Acquaviva.La Polis, per qualità di prestazioni, voglia, grinta e inesperienza del gruppo, sta disputando un campionato maiuscolo, in cui sta raccogliendo meno di quanto mostrato negli 81 metri quadri.Certamente per salvarsi le buone prestazioni non bastano, ma questo gruppo partita dopo partita sta dimostrando di meritare la categoria.Sabato tra le mura amiche arriva Molfetta: altro scontro complicatissimo, che Fumarola e compagne affronteranno con la consueta grinta e cattiveria agonistica.