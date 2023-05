Polis Volley Corato niente impresa, ASEM Bari passa 1-3: le parole di Ida Gabriele

Non riesce nell'impresa il team del duo Matera-Balducci che ha ospitato, tra le mura della Tensostruttura di Via Don Albertario, Asem Bari, match valevole per la 25esima giornata della regular season. Il punteggio di 1-3 penalizza oltremodo Fumarola e compagne, che dopo un inizio pazzesco, si fanno rimontare (25-18, 11-25, 12-25, 21-25 i parziali).Incontro che inizia nel migliore dei modi per le neroverdi che gestiscono in maniera impeccabile la palla, aggredendo le avversarie, rendendo vano ogni tentativo di rimonta. Le coratine riescono agevolmente ad aggiudicarsi il set con il punteggio di 25-18Le baresi non ci stanno e rientrano in partita facendo proprio il secondo e il terzo set, con estrema facilità, complici alcuni infortuni subìti dalle padrone di casa che inevitabilmente hanno rotto l'armonia di gioco che fin qui si era costruita. I parziali a 11 e a 12 della Polis sono la fotografia perfetta di una parte centrale di gara da dimenticare.Nel quarto set si assiste ad un cambio di marcia di Corato, dando vita ad una fase ricca di parziali e contro parziali. Le viaggianti però riescono a mettere il punto esclamativo sull'incontro, dando lo sprint decisivo sul rettilineo finale, portando a casa set (21-25) e tre punti.Una Polis a corrente alternata incassa la diciottesima sconfitta stagionale, che la relega matematicamente all'undicesimo posto.Così Ida Gabriele nel post match: «Non ci aspettavamo assolutamente che sarebbe stata una partita facile, anzi. Sapevamo già che l'Asem fosse una squadra giovane e ben strutturata.Noi non abbiamo avuto una settimana semplice, non abbiamo avuto fortuna con gli infortuni».Sulla gara: «Siamo partite benissimo, infatti nel primo set pochi errori da parte nostra e abbiamo aggredito a dovere l'avversario. Poi purtroppo la nostra inesperienza, ci ha portato ai classici alti e bassi, non a caso nel secondo e terzo set abbiamo commesso importanti disattenzioni che abbiamo pagato.Si è vista una piccola ripresa nel quarto set, ma purtroppo la brutta caduta di Marialaura Guerra nel momento migliore, ha rotto l'equilibrio e la continuità. Ora non ci resta che affrontare nel miglior modo possibile il Monopoli e poi testa ai play out».Domenica dunque ultimo atto di un campionato difficilissimo, che a breve vedrà le ragazze di coach Matera protagoniste della fase più delicata, per mantenere la categoria.