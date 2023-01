Polis Volley Corato, non riesce il colpo esterno: Asem Bari vince 3-0

Il sestetto di coach Matera gioca alla pari delle avversarie ma manca di freddezza nei momenti topiciNulla da fare per la Polis Volley Corato, che alla "Majorana" di San Paolo Bari, cede ad ASEM per 3-0 (25-23, 25-21, 25-22). Le ragazze di coach Matera disputano un'ottima partita, ma l'angusta palestra in cui si è tenuto il match ha messo non poco in difficoltà Musto e compagne, che spesso sono incappate in errori di misura alla battuta e in attacco.I tre set sono stati molto equilibrati, giocati alla pari e decisi sul filo di lana, con Bari più lucida nei momenti clou della gara. Il servizio di alto livello, unito ad ottima difesa e ricezione delle biancorosse, hanno portato le neroverdi a patire l'ottavo ko stagionale.Bari scavalca Corato al nono posto in graduatoria, ma grazie alla sconfitta di Acquaviva (3-1 in trasferta contro Terlizzi) la salvezza diretta resta distante soli quattro punti.Sabato 21 gennaio alle 16:30 ultimo atto del girone d'andata, quando le coratine affronteranno tra le mura amiche la Fenix Monopoli, tra le squadre più accreditate al salto di categoria.