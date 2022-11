Secondo impegno consecutivo lontano dalle mura amiche per il Basket Corato, chiamato all'impresa sul parquet della Luiss Roma nel match in programma sabato 19 novembre con inizio fissato per le ore 18. La gara, oltre che sulla piattaforma Lnp pass in abbonamento, sarà trasmessa eccezionalmente (e in forma gratuita) sull'account Twitch della Federazione Italiana Pallacanestro (link) , nell'ambito di una sperimentazione intrapresa in queste settimane.Non sarà una partita come le altre per. Il pivot foggiano ha infatti vestito per tre stagioni la canotta del team universitario. Corato, che ha fatto chiarezza in settimana tramite la scelta di non proseguire il rapporto con Daniele Tomasello dopo l'ingaggio di Giovanni Gambarota, è alla ricerca di un nuovo assetto tattico: bisognerà comprendere se l'intenzione di coach Marco Verile e del suo staff sarà continuare a giocare con due soli lunghi di ruolo (Infante e Artioli) e adattare proprio Gambarota in ala forte o si proverà a guardare al mercato, magari assicurandosi un under in grado di coprire lo spot di centro per qualche minuto.La Luiss di coach Paccariè è uno degli avversari più scomodi che i neroverdi potessero incrociare in un momento del genere: le cinque vittorie ottenute su sette gare certificano il valore della formazione capitolina, che ha il miglior attacco del girone D di Serie B Old Wild West alla media di 82 punti per gara e può contare su giocatori di spessore come l'esterno Matteo Fallucca (nella passata stagione a Nardò in A2), il playmaker Pasqualin e l'ala Jovovic.Servirà una prestazione impeccabile per giocarsi la vittoria fino in fondo e provare a dare la svolta giusta al complicato scorcio iniziale dell'annata. Il confronto sarà diretto da Licari di Marsala (Trapani) e De Giorgio di Giarre (Catania).