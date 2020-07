Ufficiale: mister Scaringella siederà sulla panchina del Corato Calcio

L'Usd Corato Calcio 1946 comunica che il ruolo di Responsabile Tecnico della Prima Squadra per la stagione sportiva 2020/2021, è stato affidato a mister Giuseppe Scaringella.Il 45enne tecnico andriese, nonostante la giovane età, vanta un importante curriculum da allenatore, avendo già allenato in molte piazze calcistiche pugliesi. Per lui si tratta di un ritorno a Corato dopo la breve esperienza di tre anni fa. Nelle ultime due stagioni invece, ha guidato prima la Vigor Trani ottenendo buoni risultati con una squadra composta per lo piu' da giovani atleti poi il Trinitapoli, compagine con la quale ha vinto il campionato, confermandosi cosi' tecnico in grande ascesa.Il presidente Maldera, il direttore sportivo Tursi, il direttore generale Serino e tutta la società, danno il benvenuto a mister Scaringella, con l'auspicio di poter raggiungere insieme i traguardi prefissati.