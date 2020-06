Camion finisce nella grata su via Castel del Monte

Ancora un mezzo su ruote vittima delle grate di via Castel del Monte.È accaduto questa mattina a poche decine di metri dalla cantina sociale, nello stesso punto in cui altri mezzi sono incappati nella disavventura di rimanere impantanati.Un camion che procedeva verso via Castel del Monte è rimasto bloccato con le ruote nella grata che costeggia la carreggiata.Una scena già vista tante altre volte e che rende evidente la necessità di una maggiore attenzione da parte degli automobilisti ma anche di una migliore segnalazione del problema.