Furto di auto sventato: è il secondo sulla stessa via

Via Castel del monte ancora scenario di un tentativo di furto di una automobile.La notizia arriva ancora una volta da un nostro lettore.Il presunto ladro, un giovanissimo, avrebbe provato a rubare un'automobile parcheggiata in strada. I movimenti hanno insospettito alcuni passanti, tra i quali un agente libero dal servizio, che sono riusciti a sventare il furto e a chiamare i carabinieri affinché prendessero in custodia il giovane.