Cronaca
Fermato al cimitero mentre rubava oggetti in rame
Intervento congiunto della Polizia di Stato e della Polizia Locale recuperati porta fiori e altri manufatti sottratti
Corato - sabato 31 gennaio 2026 9.51
Un uomo è stato bloccato all'interno del cimitero comunale mentre stava asportando porta fiori e altri oggetti in rame dalle tombe.
A sorprenderlo sono stati gli agenti della Polizia di Stato, intervenuti insieme alla Polizia Locale dopo alcune segnalazioni di movimenti sospetti nell'area.
L'uomo, trovato in possesso del materiale già smontato e pronto per essere portato via, è stato identificato e accompagnato negli uffici di polizia locale per gli accertamenti di rito.
Gli oggetti recuperati saranno restituiti al cimitero per la ricollocazione.
Le indagini proseguono per verificare eventuali responsabilità in altri episodi simili
A sorprenderlo sono stati gli agenti della Polizia di Stato, intervenuti insieme alla Polizia Locale dopo alcune segnalazioni di movimenti sospetti nell'area.
L'uomo, trovato in possesso del materiale già smontato e pronto per essere portato via, è stato identificato e accompagnato negli uffici di polizia locale per gli accertamenti di rito.
Gli oggetti recuperati saranno restituiti al cimitero per la ricollocazione.
Le indagini proseguono per verificare eventuali responsabilità in altri episodi simili