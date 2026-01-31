Cimitero
Cimitero
Cronaca

Fermato al cimitero mentre rubava oggetti in rame

Intervento congiunto della Polizia di Stato e della Polizia Locale recuperati porta fiori e altri manufatti sottratti

Corato - sabato 31 gennaio 2026 9.51
Un uomo è stato bloccato all'interno del cimitero comunale mentre stava asportando porta fiori e altri oggetti in rame dalle tombe.
A sorprenderlo sono stati gli agenti della Polizia di Stato, intervenuti insieme alla Polizia Locale dopo alcune segnalazioni di movimenti sospetti nell'area.
L'uomo, trovato in possesso del materiale già smontato e pronto per essere portato via, è stato identificato e accompagnato negli uffici di polizia locale per gli accertamenti di rito.
Gli oggetti recuperati saranno restituiti al cimitero per la ricollocazione.
Le indagini proseguono per verificare eventuali responsabilità in altri episodi simili
  • furto
La Confraternita dell’Immacolata rinnova il Direttivo
31 gennaio 2026 La Confraternita dell’Immacolata rinnova il Direttivo
Dalla Puglia alle vette del monte Bondone
31 gennaio 2026 Dalla Puglia alle vette del monte Bondone
Altri contenuti a tema
Tentato furto in un’abitazione di campagna: uomo aggredito mentre prova a fermare i ladri Tentato furto in un’abitazione di campagna: uomo aggredito mentre prova a fermare i ladri Aggressione violenta durante un tentato furto
Viola i domiciliari e ruba del tonno al supermercato: denunciato un 30enne di Corato Viola i domiciliari e ruba del tonno al supermercato: denunciato un 30enne di Corato L'uomo è stato identificato e riportato ai domiciliari
Furto di olive sventato in contrada San Luca Furto di olive sventato in contrada San Luca L’intervento delle guardie campestri di Corato evita il peggio
Furto nella notte in un bar del centro: danni e bottino incerto Furto nella notte in un bar del centro: danni e bottino incerto Continua la scia di reati notturni a Corato: colpito il Caffè Duomo. Ladri in fuga prima dell’arrivo dei Carabinieri
A Corato tentano due furti nella stessa sera, entrambi sventati A Corato tentano due furti nella stessa sera, entrambi sventati I colpi sono stati sventati dalle pattuglie della Vigilanza Giurata, sul posto sono intervenuti i poliziotti del Commissariato
Furto sventato in una storica boutique di Corato Furto sventato in una storica boutique di Corato Intervenute prontamente le Guardie Giurate Sicuritalia. Le forze dell'ordine hanno poi condotto il ladro in commissariato
Ancora un bancomat nel mirino: la "banda della marmotta" torna a colpire Ancora un bancomat nel mirino: la "banda della marmotta" torna a colpire Distrutta con l'esplosivo la filiale della Banca Popolare di Puglia e Basilicata
Devastata la sede della UGL di Corato - FOTO Devastata la sede della UGL di Corato - FOTO Lo comunica il Segretario Provinciale della UGL di Bari Antonio Caprio
“Gusto del Dono” ad Andria: solidarietà, inclusione e riscatto sociale
31 gennaio 2026 “Gusto del Dono” ad Andria: solidarietà, inclusione e riscatto sociale
Adriatica Industriale Virtus Corato, a Matera un esame importante
31 gennaio 2026 Adriatica Industriale Virtus Corato, a Matera un esame importante
Open Day all'IISS "Moro-Cosmai " di Trani: una scuola che costruisce il futuro dei giovani
30 gennaio 2026 Open Day all'IISS "Moro-Cosmai" di Trani: una scuola che costruisce il futuro dei giovani
Auto "sospetta " bloccata a Corato: la targa apparteneva a un'auto rubata a Cerignola
30 gennaio 2026 Auto "sospetta" bloccata a Corato: la targa apparteneva a un'auto rubata a Cerignola
Gli studenti dell'Istituto professionale "Tandoi " protagonisti di "Suoni e Sapori Medievali del Secolo XI "
30 gennaio 2026 Gli studenti dell'Istituto professionale "Tandoi" protagonisti di "Suoni e Sapori Medievali del Secolo XI"
Rinnovo delle cariche nelle confraternite di Corato  
30 gennaio 2026 Rinnovo delle cariche nelle confraternite di Corato  
45° anniversario di AVIS Corato: un incontro per raccontare l'evoluzione dal 1981 a oggi
30 gennaio 2026 45° anniversario di AVIS Corato: un incontro per raccontare l'evoluzione dal 1981 a oggi
Tentato furto in un’abitazione di campagna: uomo aggredito mentre prova a fermare i ladri
29 gennaio 2026 Tentato furto in un’abitazione di campagna: uomo aggredito mentre prova a fermare i ladri
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.