Auto rubata ritrovata carbonizzata nelle campagne

Un'altra auto rubata è stata ritrovata completamente carbonizzata nelle campagne di Corato, in contrada Via Vecchia Terlizzi.A individuarla è stata una pattuglia delle Guardie Campestri durante il consueto controllo del territorio: tra le ceneri, gli agenti hanno recuperato una targa e il libretto di circolazione, che hanno permesso di risalire a una Ford Kuga appartenente a un concittadino.L'incendio ha provocato anche il danneggiamento di un ulivo e dell'impianto di irrigazione del terreno su cui il mezzo era stato abbandonato.L'agente intervenuto ha immediatamente allertato e attivato la collaborazione con Carabinieri e Polizia Locale per gli accertamenti e il recupero del veicolo.Un episodio che, ancora una volta, oltre al furto e alla distruzione dell'auto, lascia dietro di sé danni a colture e proprietà private. L'associazione