Cronaca
A Corato tentano due furti nella stessa sera, entrambi sventati
I colpi sono stati sventati dalle pattuglie della Vigilanza Giurata, sul posto sono intervenuti i poliziotti del Commissariato
Corato - mercoledì 27 agosto 2025 11.24
Due tentati furti si sono verificati a Corato nella sera di lunedì 25 agosto, in due aree diverse della città: uno nella zona residenziale e l'altro nel centro.
In prima battuta, infatti, è stato sventato il furto di attrezzature edili nella zona residenziale. Le pattuglie della Vigilanza Giurata, intervenute tempestivamente, hanno messo in fuga i malviventi che avevano sottratto strumenti utilizzati dagli operai impegnati nella ristrutturazione di un'azienda. Sul posto è giunta una volante della Polizia di Stato per le incombenze di rito.
Poco dopo, nella stessa sera, altro tentativo di furto ai danni di un ristorante del centro cittadino. Anche in questo caso l'intervento tempestivo delle pattuglie della Vigilanza Giurata ha scongiurato la consumazione del reato, tanto che il delinquente si è allontanato dal luogo del delitto. La volante della Polizia di Stato ha poi condotto i dovuti accertamenti.
