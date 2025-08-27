A Corato tentano due furti nella stessa sera, entrambi sventati

Due tentati furti si sono verificati a Corato nella sera di lunedì 25 agosto, in due aree diverse della città: uno nella zona residenziale e l'altro nel centro.In prima battuta, infatti, è stato sventato il furto di attrezzature edili nella. Le pattuglie della, intervenute tempestivamente, hanno messo in fuga i malviventi che avevano sottratto strumenti utilizzati dagli operai impegnati nella ristrutturazione di un'azienda. Sul posto è giunta una volante dellaper le incombenze di rito.Poco dopo, nella stessa sera, altro tentativo di furto ai danni di un ristorante del. Anche in questo caso l'intervento tempestivo delle pattuglie dellaha scongiurato la consumazione del reato, tanto che il delinquente si è allontanato dal luogo del delitto. La volante dellaha poi condotto i dovuti accertamenti.