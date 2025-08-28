Ambulanza Corso Garibaldi
Ambulanza Corso Garibaldi
Cronaca

Furto nella notte in un bar del centro: danni e bottino incerto

Continua la scia di reati notturni a Corato: ignoti forzano la vetrina esterna  e si dileguano prima dell’arrivo delle forze dell’ordine

Corato - giovedì 28 agosto 2025 9.09
Un nuovo episodio di criminalità ha colpito il centro cittadino di Corato nella notte tra il 27 e il 28 agosto. Ignoti hanno forzato la vetrina esterna di un bar situato nel cuore della città.

Nessuno è stato fermato e non è ancora chiara l'entità del furto: il titolare del locale sta effettuando le verifiche per capire cosa sia stato sottratto.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri che hanno avviato le indagini. Le immagini delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze raccolte potrebbero fornire elementi utili per risalire agli autori del gesto.

Questo episodio si inserisce in una preoccupante sequenza di reati notturni che, nelle ultime settimane, stanno interessando Corato. I commercianti e i residenti chiedono maggiore sicurezza e una presenza più capillare delle forze dell'ordine, soprattutto nelle ore più critiche.
  • furto
