Furto nella notte in un bar del centro: danni e bottino incerto

Un nuovo episodio di criminalità ha colpito il centro cittadino di Corato nella notte tra il 27 e il 28 agosto. Ignoti hanno forzato la vetrina esterna di un bar situato nel cuore della città.Nessuno è stato fermato e non è ancora chiara l'entità del furto: il titolare del locale sta effettuando le verifiche per capire cosa sia stato sottratto.Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri che hanno avviato le indagini. Le immagini delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze raccolte potrebbero fornire elementi utili per risalire agli autori del gesto.Questo episodio si inserisce in una preoccupante sequenza di reati notturni che, nelle ultime settimane, stanno interessando Corato. I commercianti e i residenti chiedono maggiore sicurezza e una presenza più capillare delle forze dell'ordine, soprattutto nelle ore più critiche.