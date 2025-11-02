Furto di olive sventato in contrada San Luca

Nel pomeriggio di ieri intorno alle 16:30, un tentativo di furto di olive è stato sventato in contrada San Luca, nelle campagne di Corato.A dare l'allarme sono state le guardie campestri, che durante il consueto pattugliamento hanno notato movimenti sospetti nei pressi di un uliveto.Grazie al tempestivo intervento, i presunti ladri sono stati messi in fuga prima di riuscire a portare via il raccolto.Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per identificare i responsabili.L'episodio conferma l'importanza del presidio territoriale garantito dalle guardie campestri, soprattutto in questo periodo dell'anno, in cui la raccolta delle olive attira purtroppo anche l'interesse di malintenzionati.Nessun danno è stato segnalato al proprietario del fondo, che ha potuto recuperare l'intera produzione.