Furto di olive sventato in contrada San Luca
L’intervento delle guardie campestri di Corato evita il peggio
Corato - domenica 2 novembre 2025 9.59
Nel pomeriggio di ieri intorno alle 16:30, un tentativo di furto di olive è stato sventato in contrada San Luca, nelle campagne di Corato.
A dare l'allarme sono state le guardie campestri, che durante il consueto pattugliamento hanno notato movimenti sospetti nei pressi di un uliveto.
Grazie al tempestivo intervento, i presunti ladri sono stati messi in fuga prima di riuscire a portare via il raccolto.
Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per identificare i responsabili.
L'episodio conferma l'importanza del presidio territoriale garantito dalle guardie campestri, soprattutto in questo periodo dell'anno, in cui la raccolta delle olive attira purtroppo anche l'interesse di malintenzionati.
Nessun danno è stato segnalato al proprietario del fondo, che ha potuto recuperare l'intera produzione.
