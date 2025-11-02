Furto olive
Furto olive
Cronaca

Furto di olive sventato in contrada San Luca

L’intervento delle guardie campestri di Corato evita il peggio

Corato - domenica 2 novembre 2025 9.59
Nel pomeriggio di ieri intorno alle 16:30, un tentativo di furto di olive è stato sventato in contrada San Luca, nelle campagne di Corato.
A dare l'allarme sono state le guardie campestri, che durante il consueto pattugliamento hanno notato movimenti sospetti nei pressi di un uliveto.

Grazie al tempestivo intervento, i presunti ladri sono stati messi in fuga prima di riuscire a portare via il raccolto.
Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per identificare i responsabili.

L'episodio conferma l'importanza del presidio territoriale garantito dalle guardie campestri, soprattutto in questo periodo dell'anno, in cui la raccolta delle olive attira purtroppo anche l'interesse di malintenzionati.
Nessun danno è stato segnalato al proprietario del fondo, che ha potuto recuperare l'intera produzione.
  • furto
Sventato l'ennesimo furto di pannelli fotovoltaici, ladri in fuga
2 novembre 2025 Sventato l'ennesimo furto di pannelli fotovoltaici, ladri in fuga
L'Arcidiocesi di Trani negli USA: Luisa Piccarreta e l'Unità nella Divina Volontà al Congresso di Orlando
2 novembre 2025 L'Arcidiocesi di Trani negli USA: Luisa Piccarreta e l'Unità nella Divina Volontà al Congresso di Orlando
Altri contenuti a tema
Furto nella notte in un bar del centro: danni e bottino incerto Furto nella notte in un bar del centro: danni e bottino incerto Continua la scia di reati notturni a Corato: colpito il Caffè Duomo. Ladri in fuga prima dell’arrivo dei Carabinieri
A Corato tentano due furti nella stessa sera, entrambi sventati A Corato tentano due furti nella stessa sera, entrambi sventati I colpi sono stati sventati dalle pattuglie della Vigilanza Giurata, sul posto sono intervenuti i poliziotti del Commissariato
Furto sventato in una storica boutique di Corato Furto sventato in una storica boutique di Corato Intervenute prontamente le Guardie Giurate Sicuritalia. Le forze dell'ordine hanno poi condotto il ladro in commissariato
Ancora un bancomat nel mirino: la "banda della marmotta" torna a colpire Ancora un bancomat nel mirino: la "banda della marmotta" torna a colpire Distrutta con l'esplosivo la filiale della Banca Popolare di Puglia e Basilicata
Devastata la sede della UGL di Corato - FOTO Devastata la sede della UGL di Corato - FOTO Lo comunica il Segretario Provinciale della UGL di Bari Antonio Caprio
Tentato furto in un campo fotovoltaico a Corato Tentato furto in un campo fotovoltaico a Corato Interviene la Vigilanza Giurata e la Polizia di Stato
Tentato furto in appartamento, ennesimo caso a Corato Tentato furto in appartamento, ennesimo caso a Corato I malitenzionati non sono riusciti a forzare le finestre: interviene la Vigilanza Giurata su segnalazione di un cittadino
Ritrovata autogru dal valore di un milione di euro rubato a Corato Ritrovata autogru dal valore di un milione di euro rubato a Corato Operazione della Metronotte: il mezzo è stato ritrovato in un capannone abbandonato a Minervino Murge
Calici nel Borgo Antico 2025, oggi la serata di chiusura
2 novembre 2025 Calici nel Borgo Antico 2025, oggi la serata di chiusura
Corato-Noicattaro, Mastroviti: «Cerchiamo continuità, dopo la prestazione di Apricena»
1 novembre 2025 Corato-Noicattaro, Mastroviti: «Cerchiamo continuità, dopo la prestazione di Apricena»
Ladri di notte nel bar Dolce Amaro: in fuga con i soldi del registratore di cassa
1 novembre 2025 Ladri di notte nel bar Dolce Amaro: in fuga con i soldi del registratore di cassa
Novembre in Puglia: sagre, eventi e fiere
1 novembre 2025 Novembre in Puglia: sagre, eventi e fiere
Da Legambiente Corato donazione di materiale scolastico alla Comunità Indaco
1 novembre 2025 Da Legambiente Corato donazione di materiale scolastico alla Comunità Indaco
Grande successo per l’inaugurazione di Calici nel Borgo Antico
1 novembre 2025 Grande successo per l’inaugurazione di Calici nel Borgo Antico
Carta “Dedicata a Te”, il Comune di Corato pubblica l’elenco dei beneficiari 2025
31 ottobre 2025 Carta “Dedicata a Te”, il Comune di Corato pubblica l’elenco dei beneficiari 2025
Creative Economy Forum 2025: Bari diventa capitale mondiale della creatività
31 ottobre 2025 Creative Economy Forum 2025: Bari diventa capitale mondiale della creatività
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.