Viola i domiciliari e ruba del tonno al supermercato: denunciato un 30enne di Corato

Ha violato gli arresti domiciliari per recarsi al supermercato, dove ha tentato di rubare alcune scatolette di tonno. Protagonista dell'insolita vicenda è un trentenne di Corato che si era allontanato dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione.Una volta all'interno del supermercato, l'uomo avrebbe cercato di rubare della merce, ma il tentativo di furto è stato immediatamente notato. Sul posto è intervenuta la Polizia che ha identificato l'uomo contestandogli sia la violazione degli arresti domiciliari sia il tentato furto. Suu disposizione del pubblico ministero, il trentenne è stato, oltre che denunciato, riportato agli arresti domiciliari.