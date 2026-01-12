Cronaca
Viola i domiciliari e ruba del tonno al supermercato: denunciato un 30enne di Corato
L'uomo è stato identificato e riportato ai domiciliari
Corato - lunedì 12 gennaio 2026 12.14
Ha violato gli arresti domiciliari per recarsi al supermercato, dove ha tentato di rubare alcune scatolette di tonno. Protagonista dell'insolita vicenda è un trentenne di Corato che si era allontanato dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione.
Una volta all'interno del supermercato, l'uomo avrebbe cercato di rubare della merce, ma il tentativo di furto è stato immediatamente notato. Sul posto è intervenuta la Polizia che ha identificato l'uomo contestandogli sia la violazione degli arresti domiciliari sia il tentato furto. Suu disposizione del pubblico ministero, il trentenne è stato, oltre che denunciato, riportato agli arresti domiciliari.
