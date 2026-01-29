Tentato furto in un’abitazione di campagna: uomo aggredito mentre prova a fermare i ladri

Momenti di forte tensione, ieri sera, in un'abitazione isolata nelle campagne alle porte della città.Un tentato furto si è trasformato in una brutale aggressione: un parente della proprietaria, accorso dopo aver notato movimenti sospetti, è stato picchiato dai malviventi in fuga.Secondo quanto riferito dai familiari, l'uomo avrebbe colto i ladri mentre tentavano di introdursi nella casa. Nel tentativo di bloccarli, è stato colpito più volte e lasciato a terra, sotto shock, costretto a chiedere aiuto in condizioni critiche.A rendere ancora più drammatici quei minuti è stata la telefonata arrivata alla figlia della vittima: dall'altro capo della linea, la zia – tremante – cercava di raccontare l'accaduto, mentre la giovane ascoltava impotente la concitazione e la paura che attraversavano la voce dei familiariLa famiglia chiede ora un immediato rafforzamento dei controlli nelle aree di campagna, dove negli ultimi mesi si sono registrati episodi analoghi."Bisogna allertare", ripetono i parenti, preoccupati che la situazione possa degenerare ulteriormente.Le forze dell'ordine stanno raccogliendo elementi utili per identificare gli aggressori e ricostruire con precisione la dinamica del tentato furto.