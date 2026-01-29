furto casa
Tentato furto in un’abitazione di campagna: uomo aggredito mentre prova a fermare i ladri

Aggressione violenta durante un tentato furto

Corato - giovedì 29 gennaio 2026 13.14
Momenti di forte tensione, ieri sera, in un'abitazione isolata nelle campagne alle porte della città.
Un tentato furto si è trasformato in una brutale aggressione: un parente della proprietaria, accorso dopo aver notato movimenti sospetti, è stato picchiato dai malviventi in fuga.

Secondo quanto riferito dai familiari, l'uomo avrebbe colto i ladri mentre tentavano di introdursi nella casa. Nel tentativo di bloccarli, è stato colpito più volte e lasciato a terra, sotto shock, costretto a chiedere aiuto in condizioni critiche.
A rendere ancora più drammatici quei minuti è stata la telefonata arrivata alla figlia della vittima: dall'altro capo della linea, la zia – tremante – cercava di raccontare l'accaduto, mentre la giovane ascoltava impotente la concitazione e la paura che attraversavano la voce dei familiari
La famiglia chiede ora un immediato rafforzamento dei controlli nelle aree di campagna, dove negli ultimi mesi si sono registrati episodi analoghi.
"Bisogna allertare", ripetono i parenti, preoccupati che la situazione possa degenerare ulteriormente.

Le forze dell'ordine stanno raccogliendo elementi utili per identificare gli aggressori e ricostruire con precisione la dinamica del tentato furto.
