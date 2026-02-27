Notte di alta tensione a Corato: falliti tre tentativi di furto

Una notte tutt'altro che tranquilla a Corato. Una notte che ha visto le Guardie Particolari Giurate operative su più fronti, senza sosta. Tra mercoledì e giovedì scorsi, il nostro territorio è stato teatro di una serie di tentativi criminosi che hanno richiesto interventi tempestivi, coordinamento e sangue freddo.Nella tarda serata di mercoledì, almeno due individui, nella zona artigianale di Corato, vestiti di nero e con il volto travisato, hanno tentato di introdursi in un impianto di produzione di energia.Il tempestivo intervento di tre equipaggi della metronotte ha messo in fuga i malintenzionati prima che potessero arrecare danni al sito.Poche ore dopo, un secondo tentativo presso un altro impianto di produzione di energia in Via vecchia per Bisceglie – Corato. Questa volta i banditi avevano addirittura sbarrato la strada di accesso con grossi massi per guadagnare tempo.Le GpG, con prontezza e determinazione, sono riuscite a superare l'ostacolo in pochissimo tempo, raggiungendo il sito e garantendone la sicurezza. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi di competenza. L'area è stata presidiata dalle pattuglie fino al mattino.Poco più tardi, altri soggetti sono stati sorpresi mentre posizionavano chiodi a tre punte lungo la carreggiata, nei pressi degli sportelli bancomat Credem e dell'Ufficio Postale, in viale Vittorio Veneto, verosimilmente per creare uno sbarramento.Alla vista delle nostre auto di servizio, i malviventi si sono dati alla fuga a bordo di un'Alfa Romeo, disseminando ulteriori chiodi lungo via Castel del Monte per ostacolare eventuali inseguimenti.Anche in questo caso, immediata la comunicazione alle Forze dell'Ordine e l'intervento dei Carabinieri.