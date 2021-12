Incidente nella notte: auto travolge lo spartitraffico dell'extramurale

La segnalazione arriva direttamente da un nostro lettore, corredata da fotografie.Intorno alle 2.30 della notte trascorsa il nostro lettore si è imbattuto in quelle che sono le tracce di un incidente stradale verificatosi sull'extramurale, su viale Vittorio Veneto nei pressi di via San Vito.Si tratta dell'ennesimo incidente verificatosi nel medesimo punto, dove sulla strada si presenta una curva. «È evidente che di notte le auto sfrecciano a folle velocità non riuscendo poi a dominare la curva» stigmatizza il nostro lettore.Le uniche tracce dell'incidente sono i danni che ha cagionato allo spartitraffico e al marciapiedi e qualche rottame dell'auto. Del resto si sa molto poco.L'invito alla prudenza appare inevitabile: anche di notte le strade del centro urbano non sono piste da corsa.