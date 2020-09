Rientro a scuola in sicurezza, alla Tattoli-De Gasperi il corso “Italian Safety School"

L'anno scolastico 2020/202, alle porte, pone a tutta la comunità scolastica una sfida complessa, imposta da una situazione socio-sanitaria impattante ed emergenziale, dovuta al rischio di divulgazione del virus Covid-19.Presso l'Istituto comprensivo "Tattoli – De Gasperi", ancora una volta apripista sul territorio cittadino, sempre attento nell'elaborazione di progetti e di interventi che possano costituire la solida cornice intorno alla quotidianità vissuta in ambito scolastico, si è svolto il Corso di formazione "Italian Safety School - Rientro a scuola in sicurezza", in quattro giornate, programma coordinato dal dott. Giovanni de Trizio, Disaster Manager International Emergency, che dal 2010 ricopre la funzione di Unità Operativa Complessa, in forza al servizio di Polizia Provinciale - Protezione Civile per la Provincia Barletta Andria Trani; sono altresì intervenuti Domenico Monopoli, Disaster Manager, istruttore PBLSD ed esperto nella gestione emergenziale e la dott.ssa Valeria Rosaria Minervini, Psicologa dell'Organizzazione e della Comunicazione, formatrice e progettista sociale dal 2009.Il progetto didattico "Italian Safety School", - Progetto informativo e formativo sulle misure contenitive e di contrasto alla divulgazione del virus SARS-CoV-2 in ambito scolastico-, ha visto scendere in campo specifiche expertices ed eccellenti capabilities professionali per un rientro a scuola in sicurezza per l'a.s. 2020/21, al fine di delucidare il quadro della situazione attuale relativamente al contagio da SARS-CoV-2, per una presa di coscienza dell'impatto emotivo, cognitivo e comportamentale dell'emergenza COVID19 sia sugli alunni che sui docenti, acquisendo indicazioni appropriate alla riapertura della scuola primaria e secondaria di primo grado, nell'assoluta garanzia della tutela della salute dei singoli e della collettività.Per esplicitare le buone pratiche da adottare in questo frangente, il progetto didattico è stato anticipato dalla stesura di un Regolamento redatto da un tavolo tecnico, nonché dalla dirigenza e dallo staff, che ha la finalità di rendere l'Istituto "Tattoli-De Gasperi" Covid free attraverso efficaci strategie di gestione e di indicazioni sul modus operandi della comunità scolastica, e specificando le modalità di utilizzo degli spazi a disposizione per assicurare una buona ripartenza del nuovo anno scolastico e garantire un clima sereno.Il Corso, fortemente voluto dalla Dirigente scolastica Prof.ssa Maria Rosaria De Simone, è stato molto interessante e valido poiché ha fornito ai docenti una visione d'insieme delle modalità, degli atteggiamenti e dei comportamenti più consoni e corretti da impiegare con le migliori energie affinché tutti gli sforzi siano tesi verso il fine comune di stare bene a scuola.Mai prima d'ora è stato fondamentale rispondere alle nuove sfide con la conoscenza e la consapevolezza adeguate al livello di attenzione che una situazione simile richiede, consci che la cultura della prevenzione, della protezione, della sicurezza, non abbiano confini e barriere né mentali nè territoriali, che ogni sapere può solo arricchire e far crescere la comunità, e lungi dal poter essere imbrigliato o ingabbiato in stereotipi o in limiti mentali e spaziali.L'ottica cosmopolita e lungimirante dell'istituto comprensivo "Tattoli-De Gasperi" nell'ambito della formazione, informazione ed approfondimento, è esemplare modello di best practices, di "buone azioni", riferimento educativo di eccellenza per le future generazioni, altissimo e nobile paradigma di educazione civica.Luciana De Palma