L’I.C. “Tattoli - De Gasperi” di Corato vola alto

Un traguardo prestigioso che premia anni di impegno e dedizione: l'Istituto Comprensivo "Don. F.Tattoli – A. De Gasperi" è stato selezionato come scuola pilota per la provincia di Bari nel nuovo "Progetto regionale Sperimentale "Scuola, Sport e Inclusione" dedicato all'inclusione, sviluppo e socializzazione degli alunni con disabilità attraverso le attività sportive per l'anno scolastico 2025/2026 nella scuola Primaria.Questa sperimentazione di laboratori sportivi inclusivi, coinvolgerà una sola istituzione scolastica per ciascuna provincia pugliese, selezionata dai partner di progetto in base a criteri di rappresentatività e potenziale inclusivo. L'obiettivo è costruire un modello metodologico replicabile e sostenibile per promuovere l'inclusione scolastica e lo sviluppo armonico delle competenze motorie, orientato alla promozione dell'inclusione scolastica e allo sviluppo armonico delle competenze motorie, relazionali e cognitive degli alunni, con particolare attenzione ai bisogni educativi speciali legati alle disabilità medio-gravi. "L'intervento si concretizzerà attraverso l'attivazione di laboratori sportivi inclusivi, progettati per promuovere il benessere psicofisico e la partecipazione attiva di tutti gli alunni. Tali laboratori saranno contesti educativi in cui rafforzare le dinamiche cooperative, stimolare la comunicazione, accrescere l'autoefficacia percepita e valorizzare la diversità come risorsa per l'intero gruppo classe. Le attività saranno condotte da insegnanti curriculari, affiancati da esperti qualificati in ambito paralimpico, capaci di offrire un contributo specialistico nella progettazione e conduzione di percorsi personalizzati. Gli obiettivi del progetto "Scuola, Sport e Inclusione" che segue "Scuola, Sport e Disabilità" realizzato da numerosi anni in più di 200 Scuole Secondarie di Primo Grado della Regione Puglia, è quello di offrire agli alunni e le alunne con disabilità una terza ora di attività motoria adattata, aggiuntiva a quelle del piano di studi, da svolgere con il docente curriculare scolastico e il tecnico paralimpico. La decisione è giunta dalla Cabina di Regia della Regione Puglia- Assessorato al Welfare e allo Sport e alle Politiche Giovanili e l'Ufficio di Coordinamento Regionale dell'attività Motoria, fisica e sportiva che, a fronte di numerose istanze totali, ha scelto di premiare gli istituti con la più solida storia di inclusione alle spalle. Il "Tattoli - De Gasperi" ha dimostrato di avere nel proprio DNA una visione dello sport non solo come competizione, ma come strumento di formazione umana e crescita civile."Il cuore pulsante dell'offerta formativa- afferma la Dirigente Maria Rosaria De Simone"- per quest'anno sarà il progetto "Sportinsieme - Nuovi Giochi della Gioventù" all'interno del quale l'Istituto propone un programma vastissimo che coinvolge sia la scuola Primaria che la Secondaria di Primo grado con attività che spaziano dall'Atletica Leggera al Nuoto e al Ciclismo, dal Tennistavolo all'Equitazione e alla Danza, dalla Vela al Windsurf e allo SCI, dal Badminton fino al Sitting Volley e agli Scacchi.Un elemento distintivo è il potenziamento dell'Indirizzo a Curvatura Sportiva, rivolto a tutti gli studenti motivati alla scelta, compresi i diversabili, e non solo a chi ha doti atletiche, e che prevede un incremento delle ore di educazione fisica, che passano da 2 a 4 settimanali e un prolungamento del tempo scuola fino a 32 ore settimanali. Il tutto grazie ad una stretta sinergia con il Comune di Corato, il CONI e le associazioni sportive locali".Il riconoscimento regionale premia in particolare l'attenzione rivolta agli alunni diversamente abili attraverso la collaborazione con il CIP (Comitato Italiano Paralimpico) e federazioni come la FISDIR e la FISPES che garantiscono agli studenti, grazie a Tecnici Sportivi Specialisti, percorsi personalizzati in discipline come il ciclismo, la vela, bocce paralimpiche e tante altre.Inoltre l'Istituto non guarda solo al territorio locale, ma si proietta verso scenari internazionali partecipando alla "Winter Games Week" in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, sensibilizzando gli studenti sui valori olimpici di lealtà e fair-play.La partecipazione ufficiale alla presentazione dei progetti avverrà il prossimo 23 febbraio presso la sede della Regione Puglia a Bari, dove i Dirigenti Scolastici delle scuole vincitrici celebreranno l'avvio di questa nuova ed entusiasmante avventura educativa.