Tattoli-De Gasperi
Tattoli-De Gasperi
Scuola e Lavoro

L’I.C. “Tattoli - De Gasperi” di Corato vola alto

L'Istituto è scuola pilota per lo sport e l'inclusione in Puglia

Corato - mercoledì 18 febbraio 2026 6.49
Un traguardo prestigioso che premia anni di impegno e dedizione: l'Istituto Comprensivo "Don. F.Tattoli – A. De Gasperi" è stato selezionato come scuola pilota per la provincia di Bari nel nuovo "Progetto regionale Sperimentale "Scuola, Sport e Inclusione" dedicato all'inclusione, sviluppo e socializzazione degli alunni con disabilità attraverso le attività sportive per l'anno scolastico 2025/2026 nella scuola Primaria.
Questa sperimentazione di laboratori sportivi inclusivi, coinvolgerà una sola istituzione scolastica per ciascuna provincia pugliese, selezionata dai partner di progetto in base a criteri di rappresentatività e potenziale inclusivo. L'obiettivo è costruire un modello metodologico replicabile e sostenibile per promuovere l'inclusione scolastica e lo sviluppo armonico delle competenze motorie, orientato alla promozione dell'inclusione scolastica e allo sviluppo armonico delle competenze motorie, relazionali e cognitive degli alunni, con particolare attenzione ai bisogni educativi speciali legati alle disabilità medio-gravi. "L'intervento si concretizzerà attraverso l'attivazione di laboratori sportivi inclusivi, progettati per promuovere il benessere psicofisico e la partecipazione attiva di tutti gli alunni. Tali laboratori saranno contesti educativi in cui rafforzare le dinamiche cooperative, stimolare la comunicazione, accrescere l'autoefficacia percepita e valorizzare la diversità come risorsa per l'intero gruppo classe. Le attività saranno condotte da insegnanti curriculari, affiancati da esperti qualificati in ambito paralimpico, capaci di offrire un contributo specialistico nella progettazione e conduzione di percorsi personalizzati. Gli obiettivi del progetto "Scuola, Sport e Inclusione" che segue "Scuola, Sport e Disabilità" realizzato da numerosi anni in più di 200 Scuole Secondarie di Primo Grado della Regione Puglia, è quello di offrire agli alunni e le alunne con disabilità una terza ora di attività motoria adattata, aggiuntiva a quelle del piano di studi, da svolgere con il docente curriculare scolastico e il tecnico paralimpico. La decisione è giunta dalla Cabina di Regia della Regione Puglia- Assessorato al Welfare e allo Sport e alle Politiche Giovanili e l'Ufficio di Coordinamento Regionale dell'attività Motoria, fisica e sportiva che, a fronte di numerose istanze totali, ha scelto di premiare gli istituti con la più solida storia di inclusione alle spalle. Il "Tattoli - De Gasperi" ha dimostrato di avere nel proprio DNA una visione dello sport non solo come competizione, ma come strumento di formazione umana e crescita civile.
"Il cuore pulsante dell'offerta formativa- afferma la Dirigente Maria Rosaria De Simone"- per quest'anno sarà il progetto "Sportinsieme - Nuovi Giochi della Gioventù" all'interno del quale l'Istituto propone un programma vastissimo che coinvolge sia la scuola Primaria che la Secondaria di Primo grado con attività che spaziano dall'Atletica Leggera al Nuoto e al Ciclismo, dal Tennistavolo all'Equitazione e alla Danza, dalla Vela al Windsurf e allo SCI, dal Badminton fino al Sitting Volley e agli Scacchi.
Un elemento distintivo è il potenziamento dell'Indirizzo a Curvatura Sportiva, rivolto a tutti gli studenti motivati alla scelta, compresi i diversabili, e non solo a chi ha doti atletiche, e che prevede un incremento delle ore di educazione fisica, che passano da 2 a 4 settimanali e un prolungamento del tempo scuola fino a 32 ore settimanali. Il tutto grazie ad una stretta sinergia con il Comune di Corato, il CONI e le associazioni sportive locali".
Il riconoscimento regionale premia in particolare l'attenzione rivolta agli alunni diversamente abili attraverso la collaborazione con il CIP (Comitato Italiano Paralimpico) e federazioni come la FISDIR e la FISPES che garantiscono agli studenti, grazie a Tecnici Sportivi Specialisti, percorsi personalizzati in discipline come il ciclismo, la vela, bocce paralimpiche e tante altre.
Inoltre l'Istituto non guarda solo al territorio locale, ma si proietta verso scenari internazionali partecipando alla "Winter Games Week" in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, sensibilizzando gli studenti sui valori olimpici di lealtà e fair-play.
La partecipazione ufficiale alla presentazione dei progetti avverrà il prossimo 23 febbraio presso la sede della Regione Puglia a Bari, dove i Dirigenti Scolastici delle scuole vincitrici celebreranno l'avvio di questa nuova ed entusiasmante avventura educativa.
  • Tattoli De Gasperi
Corato protagonista di Olio Capitale 2026: al via le adesioni per i produttori di olio EVO
18 febbraio 2026 Corato protagonista di Olio Capitale 2026: al via le adesioni per i produttori di olio EVO
L’Osservatorio Astronomico Andromeda di Corato celebra il suo quindicesimo anniversario
18 febbraio 2026 L’Osservatorio Astronomico Andromeda di Corato celebra il suo quindicesimo anniversario
Altri contenuti a tema
Dalla Puglia alle vette del monte Bondone Dalla Puglia alle vette del monte Bondone L'avventura di 17 ragazzi dell' IC "Tattoli - De Gasperi"di Corato sulla neve.
Il Natale dell'I.C. Tattoli-De Gasperi a fianco di Medici senza frontiere Il Natale dell'I.C. Tattoli-De Gasperi a fianco di Medici senza frontiere L'iniziativa ha voluto dare un taglio solidale a questo progetto mediante la vendita dei presepi e la raccolta di una piccola somma devoluta a Medici senza frontiere
Open day all'istituto comprensivo "Tattoli De Gasperi" di Corato Open day all'istituto comprensivo "Tattoli De Gasperi" di Corato Alla scoperta della scuola come luogo di apprendimento dinamico, spazio di incontro, dialogo, crescita
Quando la grammatica racconta: emozione e innovazione all’Istituto Tattoli De Gasperi Quando la grammatica racconta: emozione e innovazione all’Istituto Tattoli De Gasperi Angela Simi ed Elena Innocenti portano a Corato la loro “Sorprendente Grammatica Narrata”
"Progetti di vita indipendente": a Corato il convegno Anffas su autonomia disabili e legge "Dopo di Noi" Associazioni "Progetti di vita indipendente": a Corato il convegno Anffas su autonomia disabili e legge "Dopo di Noi" Al centro dell'incontro opportunità per un'esistenza piena e autodeterminata delle persone con disabilità
Un DAE in dono all'I.C. "Tattoli - De Gasperi" di Corato Vita di Città Un DAE in dono all'I.C. "Tattoli - De Gasperi" di Corato La comunità scolastica cardioprotetta grazie alla donazione dell’associazione “Salute e Sicurezza”
Torneo di scacchi cittadino “1° Memorial Massimo Paganelli”, trionfo del "Tattoli - De Gasperi" Torneo di scacchi cittadino “1° Memorial Massimo Paganelli”, trionfo del "Tattoli - De Gasperi" Si sono distinte Amalia Ababei e Miriam Marrone
A Corato la manifestazione "Scuola in festa: accogliere, condividere, crescere" A Corato la manifestazione "Scuola in festa: accogliere, condividere, crescere" Festa dell'accoglienza all'istituto comprensivo Tattoli-De Gasperi
Adriatica Industriale Virtus Corato, vittoria di carattere contro Molfetta
17 febbraio 2026 Adriatica Industriale Virtus Corato, vittoria di carattere contro Molfetta
La Chiesa della Madonna di San Giovanni restituita al culto e alla città di Corato - FOTO
17 febbraio 2026 La Chiesa della Madonna di San Giovanni restituita al culto e alla città di Corato - FOTO
Mobilità sostenibile a Corato: due incontri su Pedibus e Piazze Scolastiche
17 febbraio 2026 Mobilità sostenibile a Corato: due incontri su Pedibus e Piazze Scolastiche
Innesti-Anziani: laboratorio di maschere per il Carnevale Coratino
17 febbraio 2026 Innesti-Anziani: laboratorio di maschere per il Carnevale Coratino
Corato, cadono le accuse: assolti i due poliziotti indicati come responsabili del mancato verbale
16 febbraio 2026 Corato, cadono le accuse: assolti i due poliziotti indicati come responsabili del mancato verbale
In Senato una proposta di legge bipartisan per vietare la macellazione dei cavalli
16 febbraio 2026 In Senato una proposta di legge bipartisan per vietare la macellazione dei cavalli
Amministrative 2026 a Corato: la conferenza del Partito Democratico
16 febbraio 2026 Amministrative 2026 a Corato: la conferenza del Partito Democratico
Verso il Referendum sulla Giustizia: incontro con i cittadini a Corato
16 febbraio 2026 Verso il Referendum sulla Giustizia: incontro con i cittadini a Corato
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.