Tattoli-De Gasperi
Tattoli-De Gasperi
Scuola e Lavoro

Dalla Puglia alle vette del monte Bondone

L'avventura di 17 ragazzi dell' IC "Tattoli - De Gasperi"di Corato sulla neve.

Corato - sabato 31 gennaio 2026 6.02
C'è chi ha visto la neve per la prima volta e chi, dopo i primi timidi passi sugli sci, si è riscoperto piccolo campione di discesa.
Si è conclusa con un bagaglio colmo di emozioni e nuove competenze la settimana bianca che ha visto protagonisti 17 ragazzi di Corato, volati dal cuore della Puglia fino ai 2000 metri del Monte Bondone, l'Alpe di Trento.
​Non è stata solo un viaggio d'istruzione, ma un vero e proprio progetto di "didattica ad alta quota" dal titolo "S..Alpi..AMO".
I ragazzi, accompagnati dai loro docenti d dalla dirigente, hanno vissuto sette giorni immersi nella natura alpina, in un ambiente diverso da quello delle nostre Murge, dimostrando una straordinaria capacità di adattamento.
​Dalle prime lezioni nel campo scuola di Vason, acquisendo confidenza con gli sci e competenze, fino alle discese più ardite e panoramiche con vista sul Lago di Garda e sulle Dolomiti di Brenta, i giovani coratini hanno affrontato le sfide della montagna con entusiasmo, rigore e disciplina.
​L'esperienza, interdisciplinare, è andata ben oltre lo sport
Prima di partire, ogni studente aveva ricevuto un compito speciale: diventare un "esperto" di un settore specifico.
Armati di taccuino e smartphone, i ragazzi hanno analizzato la tecnologia dei gatti delle nevi che lavorano di notte, studiato il funzionamento dei cannoni sparaneve e osservato le tracce degli animali selvatici nel bosco.
​" La più grande soddisfazione vedere i nostri ragazzi entusiasti, autonomi e rispettosi dei luoghi e delle regole, sfidando il freddo pungente del Bondone, provetti sciatori capaci di gestire ritmi e attrezzature, gli orari della scuola sci Cristallo e la vita di gruppo " ha commentato la Dirigente Maria Rosaria De Simone.
​Particolarmente emozionante è stato il panorama delle Dolomiti del Brenta dalla cima Palon , 2098 mt, che ha permesso di ammirare un panorama mozzafiato a 360° sulle Alpi.
​Anche a tavola lo scambio è stato totale: tra strudel e polenta, non è mancato il racconto delle nostre tradizioni, creando un filo invisibile ma solido tra il tavoliere e le cime alpine.
​I 17 ragazzi tornano a Corato non solo con una nuova tecnica sciistica, ma con una consapevolezza diversa: hanno imparato che la montagna va rispettata, che la fatica della salita è sempre ripagata dal panorama e che la tecnologia, se usata bene, può proteggere l'ambiente.
​Le foto scattate e i dati raccolti diventeranno ora dei PowerPoint che i ragazzi presenteranno in classe, condividendo con i compagni rimasti a casa i "segreti" del Monte Bondone.
​La Puglia e il Trentino non sono mai stati così vicini.
  • Tattoli De Gasperi
La Confraternita dell’Immacolata rinnova il Direttivo
31 gennaio 2026 La Confraternita dell’Immacolata rinnova il Direttivo
Adriatica Industriale Virtus Corato, a Matera un esame importante
31 gennaio 2026 Adriatica Industriale Virtus Corato, a Matera un esame importante
Altri contenuti a tema
Il Natale dell'I.C. Tattoli-De Gasperi a fianco di Medici senza frontiere Il Natale dell'I.C. Tattoli-De Gasperi a fianco di Medici senza frontiere L'iniziativa ha voluto dare un taglio solidale a questo progetto mediante la vendita dei presepi e la raccolta di una piccola somma devoluta a Medici senza frontiere
Open day all'istituto comprensivo "Tattoli De Gasperi" di Corato Open day all'istituto comprensivo "Tattoli De Gasperi" di Corato Alla scoperta della scuola come luogo di apprendimento dinamico, spazio di incontro, dialogo, crescita
Quando la grammatica racconta: emozione e innovazione all’Istituto Tattoli De Gasperi Quando la grammatica racconta: emozione e innovazione all’Istituto Tattoli De Gasperi Angela Simi ed Elena Innocenti portano a Corato la loro “Sorprendente Grammatica Narrata”
"Progetti di vita indipendente": a Corato il convegno Anffas su autonomia disabili e legge "Dopo di Noi" Associazioni "Progetti di vita indipendente": a Corato il convegno Anffas su autonomia disabili e legge "Dopo di Noi" Al centro dell'incontro opportunità per un'esistenza piena e autodeterminata delle persone con disabilità
Un DAE in dono all'I.C. "Tattoli - De Gasperi" di Corato Vita di Città Un DAE in dono all'I.C. "Tattoli - De Gasperi" di Corato La comunità scolastica cardioprotetta grazie alla donazione dell’associazione “Salute e Sicurezza”
Torneo di scacchi cittadino “1° Memorial Massimo Paganelli”, trionfo del "Tattoli - De Gasperi" Torneo di scacchi cittadino “1° Memorial Massimo Paganelli”, trionfo del "Tattoli - De Gasperi" Si sono distinte Amalia Ababei e Miriam Marrone
A Corato la manifestazione "Scuola in festa: accogliere, condividere, crescere" A Corato la manifestazione "Scuola in festa: accogliere, condividere, crescere" Festa dell'accoglienza all'istituto comprensivo Tattoli-De Gasperi
Bariseranews School: si distingue l’I.C.  “Tattoli - De Gasperi” di Corato Bariseranews School: si distingue l’I.C.  “Tattoli - De Gasperi” di Corato Miriam e Martina “giornaliste d’eccellenza” nel concorso promosso da Bariseranews e MED
Open Day all'IISS "Moro-Cosmai " di Trani: una scuola che costruisce il futuro dei giovani
30 gennaio 2026 Open Day all'IISS "Moro-Cosmai" di Trani: una scuola che costruisce il futuro dei giovani
Auto "sospetta " bloccata a Corato: la targa apparteneva a un'auto rubata a Cerignola
30 gennaio 2026 Auto "sospetta" bloccata a Corato: la targa apparteneva a un'auto rubata a Cerignola
Gli studenti dell'Istituto professionale "Tandoi " protagonisti di "Suoni e Sapori Medievali del Secolo XI "
30 gennaio 2026 Gli studenti dell'Istituto professionale "Tandoi" protagonisti di "Suoni e Sapori Medievali del Secolo XI"
Rinnovo delle cariche nelle confraternite di Corato  
30 gennaio 2026 Rinnovo delle cariche nelle confraternite di Corato  
45° anniversario di AVIS Corato: un incontro per raccontare l'evoluzione dal 1981 a oggi
30 gennaio 2026 45° anniversario di AVIS Corato: un incontro per raccontare l'evoluzione dal 1981 a oggi
Tentato furto in un’abitazione di campagna: uomo aggredito mentre prova a fermare i ladri
29 gennaio 2026 Tentato furto in un’abitazione di campagna: uomo aggredito mentre prova a fermare i ladri
Corato si maschera: il programma completo del 46° Carnevale Coratino
29 gennaio 2026 Corato si maschera: il programma completo del 46° Carnevale Coratino
Fratelli d’Italia di Corato, domani un incontro pubblico per la tutela del settore agricolo
29 gennaio 2026 Fratelli d’Italia di Corato, domani un incontro pubblico per la tutela del settore agricolo
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.