Il Natale dell' I.C. TATTOLI-DE GASPERI a fianco di Medici senza frontiere

Si conclude il 20 Dicembre, con l'avvio delle festività natalizie, l'esposizione dei piccoli manufatti di "Presepi a scuola".L'iniziativa promossa dai docenti di Arte e immagine della Scuola secondaria di primo grado, si inserisce nella lunga tradizione del progetto "Presepi a scuola" della De Gasperi, e come tutti gli anni, regala agli ambienti scolastici, una serie di piccoli manufatti realizzati dagli alunni, con la collaborazione di amici e genitori. I piccoli manufatti che rientrano nell'allestimento natalizio, sono realizzati con materiali di recupero dove emerge fantasia nella composizione e spirito natalizio.Quest'anno, così come lo scorso anno, l'iniziativa ha voluto dare un taglio solidale a questo progetto mediante la vendita dei presepi e la raccolta di una piccola somma devoluta a MEDICI SENZA FRONTIERE per l'assistenza umanitaria ai bambini di tutto il mondo, soprattutto nelle zone di guerra.Ci auguriamo che benchè piccola, l'offerta degli alunni della De Gasperi, possa contribuire a contrastare la tragedia che sta investendo i paesi del Medio Oriente.