Progetti di vita indipendente a Corato un convegno anffas su autonomia e legge dopo di noi

La città di Corato ospiterà domani giovedì 10 ottobre un importante convegno dedicato ai Progetti di Vita Indipendente (Pro.V.I.) e alle opportunità offerte dalla Legge n. 112/2016, nota come "Dopo di Noi".L'evento, organizzato da Anffas Puglia e Gruppo Promotore Anffas Trani con il patrocinio del Comune di Corato, si terrà alle ore 16.00 presso l'Auditorium dell'Istituto Comprensivo "Tattoli-De Gasperi" in Via Lago di Vito, 19.L'iniziativa intende essere un'occasione cruciale di dialogo tra la rete Anffas, le istituzioni e la cittadinanza per esaminare in profondità gli strumenti e le risorse che favoriscono l'autonomia delle persone con disabilità. Attraverso testimonianze, esperienze territoriali e contributi tecnici, il convegno mira a rafforzare la cultura dell'inclusione e dell'autodeterminazione.L'obiettivo è valorizzare percorsi concreti di autonomia e promuovere una progettualità condivisa tra enti pubblici e famiglie, garantendo alle persone con disabilità il diritto a una vita dignitosa e pienamente autodeterminata, anche al di là del supporto familiare.