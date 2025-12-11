TUTTI A SCUOLA! ….guardando al futuro…

Nei giorni 13 dicembre e 18 gennaio, dalle ore 10 alle 12, la scuola sarà aperta in occasione dell'Open Day per presentare il variegato piano dell'offerta formativa dell'Istituto, e favorire la conoscenza degli ambienti e delle strumentazioni a disposizione dei futuri alunni.Il 9 e l'11 dicembre, dalle 8 alle 13, saranno dedicati alle Open Classes, con libero accesso alle famiglie che vivono dal vivo con gli studenti l'esperienza scolastica a scuola, il 17 dicembre dalle 19.30 alle 21 presso la Chiesa Matrice gli studenti di scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale si esibiranno nel Concerto di Natale, il 13 e 14 gennaio, dalle 17 alle 19 si terrà il Caffè Letterario, una coccola retrò in compagnia, immersi nella lettura, arte e musica degustando tè, tisane, cioccolatini e caffè.Molte e tutte interessanti sono le offerte formative proposte, segno che la scuola è soprattutto luogo di apprendimento dinamico, spazio di incontro, dialogo, crescita.Una vision ambiziosa e concreta con l'obiettivo di fornire competenze e abilità, strumenti per orientarsi nel mondo, realizzando una piena conoscenza di sé e delle proprie specifiche inclinazioni.Crescere attraverso l'istruzione, costruire la propria identità attraverso l'educazione, approfondire attraverso la condivisione e il confronto: questa la mission dei docenti di scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado.A chi deciderà di iscriversi l'Istituto Comprensivo Tattoli De Gasperi offre:● Per la scuola dell'infanzia: tanta simpatia e competenza, oltre che un teatro 'piccolo', una biblioteca, una palestra coperta e scoperta, un orto e frutteto didattico, la sala mensa, uno sportello psicologico e attività di bilinguismo e robotica ludico-educativa;● Per la scuola primaria: professionalità e cortesia, oltre che tempo normale e tempo pieno con mensa, un'aula natura, una palestra coperta e scoperta, una sala polifunzionale, l'aula Snoezelen, uno sportello psicologico, una biblioteca, laboratori scientifico, linguistico e informatico, la sala mensa;● Per la scuola secondaria di I grado: specializzazione e cura, oltre che tempo normale, tempo prolungato con mensa, indirizzo musicale, curvatura sportiva, una palestra coperta e scoperta (con riguardo anche ai ragazzi speciali, con campo da Baskin), trilinguismo (inglese, francese, spagnolo), lo sportello psicologico, un grande auditorium, una biblioteca, laboratori linguistico – artistico – informatico – stem, la sala mensa.Particolari significativi sono senz'altro quelli costituiti dall'indirizzo musicale, specifico della scuola secondaria di I grado, definito secondo le caratteristiche quale performativo-strumentale corale, e coreutico-teatrale; dall'impronta digitale, offrendo la scuola indirizzi di robotica, informatica e didattica digitale; dalla curvatura sportiva, ovvero palestre in e outdoor; dalla stanza multisensoriale; dalla attribuzione degli insegnamenti delle lingue inglese, francese e spagnolo, dallo sguardo .Una didattica innovativa, basata su progettazione per competenze, laboratoriale e di co-teaching, la presenza di una sezione a tempo pieno anche nella sede del Tattoli, la dotazione informatica e digitale in tutte le classi e sezioni di monitor touch, l'attenzione per la diversabilità e per l'inclusione e lo sprt paralimpico.Lo sport è al centro dei progetti educativi tanto quanto le materie propriamente didattiche poiché presso la De Gasperi la curvatura sportiva garantisce gratuitamente 3 ore in più di sport ( nuoto, sport acquatici, orienteering ed equitazione tra le proposte offerte).Da quest'anno è presente l'Aula Snoezelen: ambiente appositamente progettato per la stimolazione controllata dei cinque sensi, tramite luci, suoni, profumi e diverse texture, ha il fine di promuovere relax, benessere e apprendimento per persone con bisogni speciali, disabilità cognitive, autismo o demenza, offrendo un'esperienza immersiva e personalizzata per migliorare comunicazione, interazione e qualità della vita.La scuola aderisce ai tanti e diversificati progetti Ptof, Pon e Pnrr."Si capisce bene cos'è una scuola quando la viviamo come se fosse il luogo dove si entra competitivi e, dopo aver lavorato e studiato insieme, si esce rispettosi degli altri e tolleranti", ha scritto Mario Lodi.Un luogo-casa, famiglia, trampolino di lancio verso il futuro più roseo, alla scoperta del sè e in armonia con il mondo.Senz'altro è questa un'affermazione che esprime tutto il valore di coloro che nella scuola operano con impegno, serietà e passione…. orgogliosi di veder crescere e fiorire gli adulti del domani.