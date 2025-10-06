Tattoli De Gasperi
Un DAE in dono al Tattoli De Gasperi

La comunità scolastica del Tattoli De Gasperi cardioprotetta grazie alla donazione del DAE a cura dell’associazione “Salute e sicurezza”

Corato - lunedì 6 ottobre 2025 Comunicato Stampa
Il bene non fa rumore ma può salvare il mondo, pronunciava Papa Francesco.
E' con profondo spirito di servizio verso la collettività, con particolare riguardo al mondo della scuola, che lo scorso 3 ottobre , l'Associazione Salute e sicurezza con l'amico Carlo Tandoi hanno donato un defibrillatore di ultima generazione da posizionare a scuola, a disposizione dell'intera comunità scolastica e cittadina.
Una lodevole disposizione d'animo verso la promozione del dono senza ostentazioni, che contraddistingue da sempre l'associazione Salute e sicurezza, a cui va il grande grazie congiuntamente al Presidente dott. Roberto Mazzilli.
Un gesto che reitera il lodevole impegno continuo e la cura per la salute e la sicurezza a scuola dell'Associazione, impegnata sia nei progetti di cardioprotezione , sia posturali per i più piccini.
"Chi dona merita un grazie che dura per sempre."
