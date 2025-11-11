Tattoli-De Gasperi
Tattoli-De Gasperi
Scuola e Lavoro

Quando la grammatica racconta: emozione e innovazione all’Istituto Tattoli De Gasperi

Angela Simi ed Elena Innocenti portano a Corato la loro “Sorprendente Grammatica Narrata”

Corato - martedì 11 novembre 2025 6.23 Comunicato Stampa
Una calorosa accoglienza è stata riservata dai docenti dell'Istituto Comprensivo Tattoli De Gasperi di Corato alle formatrici Angela Simi e Elena Innocenti, che hanno mostrato come poter sviluppare un percorso di Didattica innovativa della Lingua Italiana sulla scorta delle loro competenze e passioni, in un incontro/confronto con le docenti della Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado presenti.
Le esperte, in qualità di autrici di una "Sorprendente Grammatica Narrata", hanno lasciato una bellissima testimonianza di come si possa amare così tanto l'insegnamento, anche oltre gli anni di servizio attivo, da desiderare fortemente di offrire la loro esperienza agli altri insegnanti, dedicandosi alla stesura di un Compendio di Grammatica prezioso, originale e senza ombra di dubbio unico, curato per la SECOP edizioni.
Per l'Istituto Comprensivo è stata una bella opportunità accolta e promossa dalla dirigente scolastica, professoressa Maria Rosaria De Simone, a favore della disseminazione delle buone pratiche didattiche in ambito linguistico.
È stato un momento di scambio significativo e i presenti hanno ringraziato le autrici, giunte da Firenze, per partecipare alle attività del "Settembre Pedagogico a Bari", che si sta svolgendo in questi giorni per dibattere sul tema: "Quale pedagogia, quale scuola, quale società", organizzato da Gheti Valente e Francesca Turchiano, con l'assessorato comunale alla Conoscenza e il Cidi (Centro di iniziativa democratica degli insegnanti) di Bari, in rete con il Cidi di Potenza e di Rimini e il Giscel Puglia (Gruppo di intervento e studio nel campo dell'educazione linguistica).
  • Tattoli De Gasperi
Tentano furto ad Acqua & Sapone: ladri in fuga a mani vuote
10 novembre 2025 Tentano furto ad Acqua & Sapone: ladri in fuga a mani vuote
Depalma, stoccata a Decaro sul Bari calcio: «Toppa peggio del buco»
10 novembre 2025 Depalma, stoccata a Decaro sul Bari calcio: «Toppa peggio del buco»
Altri contenuti a tema
"Progetti di vita indipendente": a Corato il convegno Anffas su autonomia disabili e legge "Dopo di Noi" Associazioni "Progetti di vita indipendente": a Corato il convegno Anffas su autonomia disabili e legge "Dopo di Noi" Al centro dell'incontro opportunità per un'esistenza piena e autodeterminata delle persone con disabilità
Un DAE in dono all'I.C. "Tattoli - De Gasperi" di Corato Vita di Città Un DAE in dono all'I.C. "Tattoli - De Gasperi" di Corato La comunità scolastica cardioprotetta grazie alla donazione dell’associazione “Salute e Sicurezza”
Torneo di scacchi cittadino “1° Memorial Massimo Paganelli”, trionfo del "Tattoli - De Gasperi" Torneo di scacchi cittadino “1° Memorial Massimo Paganelli”, trionfo del "Tattoli - De Gasperi" Si sono distinte Amalia Ababei e Miriam Marrone
A Corato la manifestazione "Scuola in festa: accogliere, condividere, crescere" A Corato la manifestazione "Scuola in festa: accogliere, condividere, crescere" Festa dell'accoglienza all'istituto comprensivo Tattoli-De Gasperi
Bariseranews School: si distingue l’I.C.  “Tattoli - De Gasperi” di Corato Bariseranews School: si distingue l’I.C.  “Tattoli - De Gasperi” di Corato Miriam e Martina “giornaliste d’eccellenza” nel concorso promosso da Bariseranews e MED
Concorso "Costruttori di Speranza": tra i finalisti gli studenti dell'I.C. "Tattoli De Gasperi" Concorso "Costruttori di Speranza": tra i finalisti gli studenti dell'I.C. "Tattoli De Gasperi" Soddisfatta la dirigente scolastica Maria Rosaria De Simone
"La scuola si fa... strada": nella scuola De Gasperi il primo incontro sull'educazione stradale "La scuola si fa... strada": nella scuola De Gasperi il primo incontro sull'educazione stradale Avviato il progetto regionale "A passo sicuro" con patrocinio dell'amministrazione comunale e in collaborazione con la Polizia locale e il Servizio Civile Universale
Giornata nazionale del Mare: il "Tattoli-De Gasperi" a Torre Guaceto Giornata nazionale del Mare: il "Tattoli-De Gasperi" a Torre Guaceto Un'esperienza formativa immersa nella natura
Malika Ayane, Edoardo Purgatori e Filippo Contri in scena con “Brokeback Mountain”
10 novembre 2025 Malika Ayane, Edoardo Purgatori e Filippo Contri in scena con “Brokeback Mountain”
Alla Parrocchia del Sacro Cuore una serata di memoria e preghiera
10 novembre 2025 Alla Parrocchia del Sacro Cuore una serata di memoria e preghiera
Dario La Forgia (M5S): “Rimettere al centro le persone, non i numeri”
10 novembre 2025 Dario La Forgia (M5S): “Rimettere al centro le persone, non i numeri”
Laila, figlia dei cedri e del mare una storia di rinascita e impegno sociale apre il biennio FIDAPA Corato
10 novembre 2025 Laila, figlia dei cedri e del mare una storia di rinascita e impegno sociale apre il biennio FIDAPA Corato
Chakda Khadija, dal Marocco a cittadina italiana: la costruzione di una nuova vita
10 novembre 2025 Chakda Khadija, dal Marocco a cittadina italiana: la costruzione di una nuova vita
Ogni goccia restituita alla terra: la visione di Legambiente Corato per un futuro sostenibile
10 novembre 2025 Ogni goccia restituita alla terra: la visione di Legambiente Corato per un futuro sostenibile
Seconda sconfitta stagionale per il Corato: vince il Borgorosso Molfetta 5-1
10 novembre 2025 Seconda sconfitta stagionale per il Corato: vince il Borgorosso Molfetta 5-1
Danneggia l’auto della Polizia Locale: identificato e denunciato un 47enne
9 novembre 2025 Danneggia l’auto della Polizia Locale: identificato e denunciato un 47enne
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.