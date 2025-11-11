Quando la grammatica racconta: emozione e innovazione all’Istituto Tattoli De Gasperi

Una calorosa accoglienza è stata riservata dai docenti dell'Istituto Comprensivo Tattoli De Gasperi di Corato alle formatrici Angela Simi e Elena Innocenti, che hanno mostrato come poter sviluppare un percorso di Didattica innovativa della Lingua Italiana sulla scorta delle loro competenze e passioni, in un incontro/confronto con le docenti della Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado presenti.Le esperte, in qualità di autrici di una "Sorprendente Grammatica Narrata", hanno lasciato una bellissima testimonianza di come si possa amare così tanto l'insegnamento, anche oltre gli anni di servizio attivo, da desiderare fortemente di offrire la loro esperienza agli altri insegnanti, dedicandosi alla stesura di un Compendio di Grammatica prezioso, originale e senza ombra di dubbio unico, curato per la SECOP edizioni.Per l'Istituto Comprensivo è stata una bella opportunità accolta e promossa dalla dirigente scolastica, professoressa Maria Rosaria De Simone, a favore della disseminazione delle buone pratiche didattiche in ambito linguistico.È stato un momento di scambio significativo e i presenti hanno ringraziato le autrici, giunte da Firenze, per partecipare alle attività del "Settembre Pedagogico a Bari", che si sta svolgendo in questi giorni per dibattere sul tema: "Quale pedagogia, quale scuola, quale società", organizzato da Gheti Valente e Francesca Turchiano, con l'assessorato comunale alla Conoscenza e il Cidi (Centro di iniziativa democratica degli insegnanti) di Bari, in rete con il Cidi di Potenza e di Rimini e il Giscel Puglia (Gruppo di intervento e studio nel campo dell'educazione linguistica).