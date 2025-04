Il mercato alimentare del sabato cambia casa: dal 3 maggio nuova sede accanto allo stadio comunale

A partire da sabato 3 maggio 2025, il settore alimentare del mercato settimanale di Corato si sposterà ufficialmente nella sua nuova sede, lungo la nuova bretella stradale che collega via Gravina a via Prenestina, proprio accanto allo stadio comunale.Il trasferimento è stato deciso per rendere il mercato ancora più accogliente, ordinato e facile da vivere, sia per i commercianti che per i tanti cittadini che ogni settimana lo frequentano.L'obiettivo è semplice: creare un'unica area dove trovare tutto – alimentari e non – evitando la divisione in più zone e migliorando l'esperienza di tutti.La nuova sistemazione, infatti, è pensata per agevolare la viabilità e i parcheggi, rendendo gli spostamenti più semplici; garantire migliori condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dare più spazio e respiro al mercato, rendendolo anche più bello da vivere e da visitare.Il Comune ha lavorato a questo cambiamento in stretta collaborazione con gli operatori del mercato, ascoltando le loro esigenze e quelle dei cittadini.Gli stessi operatori del settore alimentare hanno espresso grande soddisfazione per il nuovo assetto, apprezzandone la funzionalità e l'attenzione alle loro necessità.I lavori di sistemazione dell'area sono stati completati, così come il tracciamento e l'assegnazione dei nuovi posteggi.Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio SUAP del Comune di Corato