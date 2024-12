Sipario! Svelato il calendario 2025 della Pro Loco Corato dedicato ai 150 anni del Teatro

Il calendario è stato stampato in tiratura limitata di 200 pezzi numerati

Il "Sipario" si è alzato ieri mattina nel foyer del Teatro Comunale di Corato per la presentazione del Calendario 2025 della Pro Loco Corato, alla presenza del presidente Pro Loco Gerardo Strippoli, del sindaco di Corato Corrado De Benedittis, dell'assessore alla cultura Beniamino Marcone, oltre a Spore e Almanacco Press, che hanno rispettivamente curato grafica e stampa del calendario. Quest'anno, l'iniziativa celebra un traguardo importante: i 150 anni del Comune di Corato.La copertina riprende una cartolina del 1913, e ogni pagine bimestrale, è dedicata ad un aspetto iconico della storia del nostro Teatro.La prima pagina del calendario rende omaggio all'architettura del Teatro Comunale, con immagini di Giuseppe Patroni Griffi e dettagli della facciata. Marzo e aprile accendono i riflettori sulle maschere teatrali, simbolo del mondo scenico. Maggio e giugno ripropongono una locandina del 1951, mentre luglio e agosto celebrano le grandi star che hanno calcato il palcoscenico del teatro. Settembre e ottobre si soffermano sulle tipografie storiche presenti nei poster d'epoca, e l'anno si chiude con novembre e dicembre, dedicati alla tradizione dei veglioni.Il Calendario 2025 è stato realizzato con la pregiata stampa risograph, in una tiratura limitata di soli 200 pezzi, ognuno numerato a mano. Un dettaglio che lo rende un pezzo da collezione.Il calendario è già disponibile presso la sede della Pro Loco in Piazza Sedile.