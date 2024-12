Stasera al Teatro Comunale di Corato in scena gli studenti dell'ITET Tannoia

Questa sera alle 20.30 va in scena al Teatro Comunale di Corato l'esibizione conclusiva del laboratorio teatrale co-curriculare che ha coinvolto circa 30 studenti e studentesse dell'ITET Tannoia.Occhi puntati sull'opera di uno dei più grandi drammaturghi del '900: Eduardo De Filippo. Nella sua commedia "Le voci di dentro" si è trovato il contesto necessario per trattare alcuni temi estremamente attuali, nonostante essa sia stata scritta nel 1948 e quindi ambientata a Napoli subito dopo la Seconda guerra mondiale. Il lavoro di studio dei classici del teatro oltre che farci conoscere autori importanti, ci permette di scoprire l'essenzialità di alcune tematiche che persistono nel tempo, nelle dinamiche sociali e nella storia degli individui.Il maestro Francesco Martinelli ha cercato di mettere in evidenza nell'opera di De Filippo determinate situazioni problematiche che nascono, probabilmente, da comportamenti esasperati e deformati da patologie tipiche di esseri umani che faticano a vivere insieme in modo onesto e fraterno. Il laboratorio è stato lo spunto per indagare il nostro mondo contemporaneo servendosi del teatro, trovando materiale utile per trattare in modo artistico, profondo e vivace alcune tematiche: un teatro non come spettacolo fine a sé stesso, un teatro che indaga con coraggio. I giovani attori e attrici hanno anche affrontato le difficoltà dell'uso della parola e soprattutto della lingua napoletana che, con grande sforzo, si è cercato di accennare nella messa in scena. Gli alunni-allievi hanno conosciuto il teatro come arte, comprendendo il linguaggio scenico, imparando a sintetizzare e memorizzare vissuti e percorsi emotivi. Un sentito e caloroso ringraziamento al Dirigente Scolastico prof.ssa Nunzia Tarantini per l'opportunità offerta a studenti e studentesse di essere "come recita il titolo di questo Progetto PNRR (Piano Nazionale Ripresa Resilienza),