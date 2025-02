Il povero Piero spettacolo teatrale organizzato dal gruppo teatrale Arca

Il giorno 8 e 9 febbraio, il Gruppo Teatrale Arca Aps di Corato (Ba) presso l'Auditorium del Liceo Artistico "Federico II Stupor Mundi" replica, a grande richiesta, lo spettacolo "Il povero Piero" tratto dall'omonimo libro di Achille Campanile. L'adattamento drammaturgico è a cura di Antonietta Di Bisceglie, Lia Maino, Grazia Mangione, Rosita Tedone, la regia è di Lia Maino e vede solcare la scena ben sedici protagonisti.In questa commedia, il defunto Piero ha dato disposizione che si dia la notizia della sua morte ad esequie avvenute poichè al funerale non vuole gente ipocrita che lo pianga mentre quando era in vita lo ha ignorato, diffamato o voltato le spalle.Queste ultime volontà porteranno i suoi parenti stretti ad una serie di divertenti equivoci nell'intento di nascondere l'evento e…il cadavere, complice una domestica un po' sbadata.Il Gruppo Teatrale Arca Aps, compagnia amatoriale attiva da tempo qui a Corato, ha preparato questa brillante commedia tenendo conto della 'Giornata del dialetto e delle lingue locali' che si celebra il 17 Gennaio.L'associazione, realtà territoriale che vede nel proprio organico soci di diverse età, dai diciottenni ai novantenni, nelle sue finalità si occupa anche della tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico locale.Ne "Il povero Piero" si ascolteranno, infatti, alcune battute in dialetto di cui si sono recuperati lemmi del dialetto arcaico così come si è ricostruita la memoria di tradizionali rituali di paese altrimenti andati perduti. Allo spettacolo del prossimo weekend si accede per invito.