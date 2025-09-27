Corsi di Lingua italiana per stranieri
Attualità

A Corato i corsi gratuiti di italiano per stranieri

Iscrizioni a partire da lunedì 29 settembre

Corato - sabato 27 settembre 2025
Le associazioni Centro aperto "Diamoci una mano", Harambè e Pax Christi danno il via anche quest'anno ai corsi gratuiti di lingua e cultura italiana per stranieri.

I corsi, tenuti da insegnanti volontari con esperienza nell'insegnamento della lingua italiana a stranieri, saranno organizzati in diversi livelli di competenza linguistico-comunicativa: alfabetizzazione (Pre A1), base (A1 -A2 QCER), intermedio (B1-B2 QCER) e avanzato (C1-C2 QCER).

Le lezioni si svolgeranno nella sede del Centro Aperto "Diamoci una mano", in via Gambara 1, e nella sede dell'associazione Harambè, in via G. Fortunato 18/20, in orari e giorni da definirsi in base alle esigenze dei corsisti.

È possibile iscriversi recandosi presso il Centro Aperto "Diamoci una mano", in via Gambara 1, lunedì 29 settembre dalle 9.30 alle 11.30 e martedì 30 settembre e giovedì 2 ottobre dalle 17 alle 18.30. È possibile anche inviare un messaggio Whatsapp al numero 3408705117: successivamente si verrà ricontattati telefonicamente. Ad ogni modo le iscrizioni restano aperte per tutto l'anno.

I corsisti interessati potranno sostenere l'esame di lingua CILS (Certificazione di italiano come lingua straniera dell'Università per stranieri di Siena) valido per la richiesta del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), per l'accordo di integrazione (Dpr n. 179/2011) e per la cittadinanza italiana (D.L. n. 113/2018).
