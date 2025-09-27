A Corato i corsi gratuiti di italiano per stranieri

Le associazionidanno il via anche quest'anno aiI corsi, tenuti da insegnanti volontari con esperienza nell'insegnamento della lingua italiana a stranieri, saranno organizzati in diversi livelli di competenza linguistico-comunicativa: alfabetizzazione (Pre A1), base (A1 -A2 QCER), intermedio (B1-B2 QCER) e avanzato (C1-C2 QCER).Le lezioni si svolgeranno nella sede del Centro Aperto "Diamoci una mano", in via Gambara 1, e nella sede dell'associazione Harambè, in via G. Fortunato 18/20, in orari e giorni da definirsi in base alle esigenze dei corsisti.È possibile iscriversi recandosi presso il Centro Aperto "Diamoci una mano", in via Gambara 1,dalle 9.30 alle 11.30 edalle 17 alle 18.30. È possibile anche inviare un messaggio Whatsapp al numero 3408705117: successivamente si verrà ricontattati telefonicamente. Ad ogni modo le iscrizioni restano aperte per tutto l'anno.I corsisti interessati potranno sostenere l'(Certificazione di italiano come lingua straniera dell'Università per stranieri di Siena) valido per la richiesta del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), per l'accordo di integrazione (Dpr n. 179/2011) e per la cittadinanza italiana (D.L. n. 113/2018).