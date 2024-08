A Corato l'11^ edizione di "Io merito" per i diplomati nell'anno 2023-2024

Le informazioni per candidarsi all'iniziativa aperta a chi ha conseguito la maturità con 100 o 100L

Powered by

Si rende noto che questa Amministrazione, tenuto conto dell'ottimo risultato conseguito negli anni precedenti, intende procedere con "Noi meritiamo" la undicesima edizione della manifestazione "Io merito", con il fine di premiare gli studenti e le studentesse residenti nel Comune di Corato e che hanno conseguito la maturità nel corrente anno scolastico, con una votazione di 100 su 100 e 100 su 100 e lode.Sono stati richiesti, alle scuole del circondario, gli elenchi degli studenti e delle studentesse meritevoli.Al fine di non escludere nessuno studente e garantire un completo censimento delle scuole, con la presente si chiede agli studenti e alle studentesse che presentano i seguenti requisiti:1. Residenti nel comune di Corato;2. Che abbiano conseguito la maturità nell'a.s. 2023/2024 con una votazione di 100/100 e 100/100 e lode;di inoltrare all'indirizzo mail: istruzione@comune.corato.ba.it , la propria candidatura, compilando la domanda, nonché il modellino per la tutela dei dati personali disponibili sul sito del Comune di Corato, al link https://www.comune.corato.ba.it/.../noi-meritiamo-11... Per qualsiasi informazione e/o chiarimento è possibile inviare una mail al seguente indirizzo: istruzione@comune.corato.ba.it o contattare i seguenti numeri: 080.9592438/320