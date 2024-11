A Corato l'incontro promosso dall' Avis provinciale per sensibilizzare alla donazione di sangue

Si terrà sabato 23 novembre, a partire dalle 10, l'evento formativo, organizzato da AVIS Provinciale Bari e dalla sua Consulta Giovani e rivolto alle avisine ed agli avisini delle 15 AVIS Comunali dell'Area Metropolitana di Bari: Altamura, Bari, Bitonto, Capurso, Conversano, Corato, Mola di Bari, Molfetta, Monopoli, Noci, Palo del Colle, Polignano a Mare, Putignano, Ruvo di Puglia e Terlizzi.L'evento si terrà a Corato all'interno della sala convegni di Cantine Torrevento.L'evento avrà come focus le emozioni che scaturiscono dall'atto del dono e mira a costruire una comunicazione associativa migliore, capace di raccontare l'attività solidaristica di AVIS attraverso l'espressione delle emozioni provate da volontari e donatori.A guidare i partecipanti sarà un gruppo di esperti:(nota content creator pugliese che, attraverso la sua pagina social Chilometro Puglia promuove la cultura e la bellezza della Puglia),(esperto di comunicazione applicata a progetti culturali comunitari e a valenza sociale e dipendente di PugliaCulture),(psicologa e psicoterapeuta cognitivo comportamentale a indirizzo neuro psicologico) e(volontario dell'AVIS Comunale Terranova di Pollino (PZ), ideatore ed organizzatore dell'iniziativa "Basilicata coast to coast: due mari di Solidarietà")."Negli ultimi anni, il fabbisogno di sangue e plasma è andato sempre più aumentando in relazione all'aumento dei trattamenti terapeutici sempre più complessi ed avanzati - dichiara il presidente– al quale non è sempre corrisposto un aumento dei donatori. L'invecchiamento progressivo e la riduzione del ricambio generazione sta sempre più riducendo il numero delle donatrici e donatori che in maniera volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita decidono di compiere il gesto della donazione. Complessivamente i donatori tra 18 e i 45 hanno fatto registrare un calo del 2% in un anno. Occorre, quindi, continuare a lavorare insieme e in sinergia con i giovani per invertire la tendenza negativa e rafforzarne la consapevolezza. Aiutare i giovani a capire e superare le proprie paure e a gestire le emozioni non può che influire positivamente sul desiderio dei giovani di donare proprio tempo e il proprio sangue"."L'evento - commentacoordinatore della Consulta Giovani - fa parte del cartellone organizzato da AVIS Provinciale Bari, di concetto con le AVIS Comunali, per le celebrazioni del 65° anniversario di fondazione del sodalizio, che ha già visto innumerevoli eventi tenersi sul territorio".