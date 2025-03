Corato comune a sostegno dei donatori di vita

Il 12 marzo 2025, alle ore 18:00, presso la sala consiliare del Palazzo di Città,si terrà il convegno relativo all'intitolazione di Corato quale "Comune a sostegno dei Donatori di Vita", fortemente voluto dall'Amministrazione Comunale oltre che dalle associazioni locali dell'AIDO, ADISCO, ADMO, AVIS e FRATRES.Oltre ai saluti istituzionali, interverranno il prof. Loreto Gesualdo (Direttore Centro Regionale Trapianti Puglia e Direttore Nefrologia, dialisi e trapianto del Policlinico di Bari), il prof. Francesco Tandoi (Direttore Chirurgia Epatobiliopancreatica e Direttore Centro Trapianti Fegato del Policlinico di Bari), il prof. Pasquale Ditonno (Direttore Urologia e Direttore Centro Trapianti Rene del Policlinico di Bari), il prof. Tommaso Bottio (Direttore Cardiochirurgia e Direttore Centro Trapianti Cuore del Policlinico di Bari), il dott. Angelo Ostuni (Direttore Medicina trasfusionale del Policlinico di Bari), la dott.ssa Chiara Musajo Somma (Dirigente medico Centro Regionale Trapianti Puglia del Policlinico di Bari) ed il dott. Michele Santodirocco (Responsabile Banca Cordonale Puglia).L'iniziativa vuole essere un momento celebrativo dell'iter avviato a partire dalla proposta delle cinque associazioni coratine che si occupano di donazione di organi, sangue, cordone ombelicale e midollo osseo, e che ha trovato il pieno sostegno da parte dell'Amministrazione Comunale, dell'Assessorato alle Politiche Sociali, della IV Commissione Consiliare "Coesione Sociale", della Presidenza del Consiglio Comunale e del Consiglio Comunale tutto, che all'unanimità ne ha approvato l'intitolazione.Un tributo all'impegno di tante coratine e coratini che si impegnano nel Volontariato eche incarnano i principi della Solidarietà: la nostra Città, nel 2024, si è posizionata al primo posto in Italia, tra i centri medio-grandi, per registrazioni della dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti in occasione del rilascio della carta d'identità, stando al rapporto del Centro Nazionale Trapianti. Anche rispetto alle donazioni di sangue cordonale, si è ormai consolidato nell'ultimo quinquennio un primato regionale per donazioni di sangue cordonale. Continuano inoltre a crescere le donazioni di sangue ed emoderivati, nonché le tipizzazioni a sostegno della donazione di midollo.Corato è dunque una comunità cittadina che pratica lasolidarietà e che vuole continuare a costruire, giorno dopo giorno, una società più giusta ed equa, creando legami indissolubili, oltre ogni confine: un traguardo raggiungibile solo con il continuo impegno di tutti.L'intitolazione di Corato quale "Comune a sostegno dei Donatori di Vita" ha dunque una duplice funzione. Da un lato riconoscere il lavoro solidale svolto dal territorio, dall'altro quello di prendere un comune impegno a proseguire tale lavoro nel futuro.La cittadinanza tutta è invitata a partecipare.