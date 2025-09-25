Eventi
A Corato l'ottava edizione della "Festa della Mandorla"
Il programma completo di sabato 27 settembre
Corato - giovedì 25 settembre 2025
Torna a Corato l'attesa "Festa della Mandorla", giunta all'ottava edizione, con una giornata interamente dedicata a una specialità del nostro territorio. Ben quattro, infatti, sono gli appuntamenti in calendario sabato 27 settembre in piazza Buonarroti.
Si comincia alle ore 10 con una visita guidata – alla quale è obbligatoria la prenotazione – ai luoghi di produzione delle mandorle in contrada Torre Mascoli con gli studenti dell'ITET Tannoia di Corato - Indirizzo Alberghiero. Il raduno è previsto alle ore 9.30 dall'Info Point coratino.
Alle ore 17 è prevista l'apertura degli stand enogastronomici.
Alle ore 18 è la volta dello "Show cooking", a cura dell'Istituto d'Istruzione Superiore Oriani Tandoi – indirizzo alberghiero. Sarà predisposto anche un laboratorio pratico sulla conoscenza di ricette a base di mandorle.
Alle ore 19.30 si terrà un'estemporanea di pittura a cura del collettivo di artisti locali.
La tranche serale proseguirà con un intrattenimento allegro grazie allo spettacolo musicale e all'animazione con dj set cura di Dino Capozza. Ci sarà, poi, musica dal vivo dal genere rock-swing a cura della band "Il pulmino con la musica dentro".
