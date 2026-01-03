Befana
Befana
Attualità

A Corato la 23esima edizione di "Aspettando la Befana"

In programma lunedì 5 gennaio

Corato - sabato 3 gennaio 2026
Lunedì 5 Gennaio 2026 alle ore 17.15 il Movimento "Vivere In" è lieto di rinnovare il tradizionale appuntamento con la Befana, stavolta presso il Salone Parrocchiale "Santa Maria Greca" in Via Leonello. La simpatica vecchina ci raggiungerà prima della lunga notte per distribuire ai bambini presenti una calza personalizzata.

L'evento, nato da una felice idea dell'indimenticabile Pina Masciavé, è ormai un appuntamento immancabile per grandi e piccini e permetterà ai partecipanti di vivere un momento di festa in modo sereno e divertente grazie all'animazione di MIRUS.

L'iniziativa inoltre consentirà anche quest'anno di regalare un sorriso anche ai bambini meno fortunati attraverso la collaborazione della Parrocchia "S.M. Greca" e della Caritas parrocchiale e grazie al prezioso sostegno di Forza Vitale srl.
  • befana
