La Befana della Pro Loco arriva a Corato

Grandi e piccini questa mattina ad accoglierla in Piazza Cesare Battisti

La Befana della Pro Loco è arrivata questa mattina in Piazza Cesare Battisti: ad accoglierla tanti bambini nella speranza di ricevere molti dolciumi e pochi carboni. L'evento, organizzato dalla Pro Loco Quadratum con il patrocinio di Incanto e del Comune di Corato, ha regalato momenti di gioia a grandi e piccini.Balli di gruppo, musica e divertimento a cura della Boing Party Animation, con la voce di Valentina del Quarto, hanno animato la piazza, un treno speciale ha trasportato centinaia di coratini per le vie del centro, creando un vivace e festoso movimento lungo il corso cittadino.L'evento è il preludio al concerto di questa sera di Renzo Rubino, recuperando la data del 23 dicembre rinviata a causa del maltempo.Un epilogo perfetto per un periodo di festa che ha saputo unire tradizione, cultura e intrattenimento